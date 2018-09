Minori sotto le stelle Sabato 22 settembre

Sabato 22 settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, è in programma un’apertura straordinaria serale della villa romana di Minori. Nel corso della serata è previsto un servizio gratuito di visite guidate a cura della locale Proloco.

Redattore: RENATA DI LASCIO

Data Inizio: 22 settembre 2018

Data Fine: 22 settembre 2018

Costo del biglietto: gratuito

Luogo: Minori, Villa Romana di Minori

Orario: sabato 22 settembre: 8.00-19.30; apertura straordinaria serale sabato 22 settembre: 19.30-

22.30; domenica 23 settembre: 8.00-14.00

Telefono: +39 089/852893

E-mail: sabap-sa.minori@beniculturali.it

Area Archeologica di Minori

Proprietà: Ente MiBAC

Indirizzo: via Capo di Piazza, 28 84010 – Minori (SA)

Telefono: +39 089 852893 Fax: +39 089 852893

E-mail: sabap-sa.minori@beniculturali.it

LOCANDINA SERATA DEL PATRIMONIO 2018 PDF