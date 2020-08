Minori, intervista con il sindaco ad Attilio Naddeo, autore di “Bianco&Nero Grigio in Centro”

L’intervista di Rosalba Ferraioli al medico e politico Attilio Naddeo in mercoledì 5 agosto a Minori. Con Tino Iannuzzi e Andrea Reale

L’agosto a Minori si caratterizza anche per incontri con autori di recenti lavori letterari. E così il primo di questi appuntamenti, in piazzetta Maggiore Garofalo ore 21.00, vedrà protagonisti la giornalista Rosalba Ferraioli e Attilio Naddeo, più volte sindaco del Comune di San Cipriano Picentino e figura storica del Socialismo nella nostra provincia, con “Bianco&Nero Grigio in Centro” edito da Graus.

Il libro si concentra su una lunga intervista che la Ferraioli fa al medico e politico Attilio Naddeo, all’interno della quale si trattano diverse tematiche, nonché si delineano personaggi che hanno caratterizzato la storia, la politica e la cultura italiana del Novecento. Nella prima parte dell’esposizione, Naddeo viene interrogato dall’autrice per trattare brevemente le storie, gli aneddoti, i ricordi legati a grandi artisti italiani, dal teatro al cinema, dalla musica allo sport. Nella seconda parte, invece, il dibattito si sposta sul quadro storico-politico dell’Italia in un periodo di oltre cinquant’anni, e di conseguenza sui cambiamenti dell’assetto politico-economico del nostro Paese. Naddeo ci offre le sue testimonianze circa gli eventi principali e le grandi figure del panorama politico nazionale, dalla Prima Repubblica fino ad oggi, dai grandi partiti di massa alla nascita di nuove forme di populismo.

Interventi dell’on. Tino Iannuzzi, più volte Deputato della Repubblica Italiana, e del sindaco di Minori Andrea Reale. Conduce la serata lo scrittore Alfonso Bottone.