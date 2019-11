Minori, inizia la sensibilizzazione per la Giornata Contro la Violenza sulle Donne

Il Piano di Zona S2, rende noto che il Centro Italiano Femminile di Minori, cui è affidata la gestione del Centro Antiviolenza Costa d’Amalfi, in occasione della Giornata internazionale contro la Violenza alle donne vuole essere testimone e promotore di iniziative di sensibilizzazione che possano essere di aiuto e di avvicinamento ai servizi che sono presenti sul territorio. Le aderenti del CIF il prossimo 24 novembre, con partenza dal lungomare California alle 9.30, animeranno la passeggiata-corsa sul Sentiero dei limoni. Sempre sul lungomare California sarà aperto il Mercatino solidale e chiunque lo voglia potrà donare presso i locali del CAV oggetti, abiti ed accessori che saranno venduti al mercatino ed il cui ricavato sarà utilizzato per sostenere le spese in caso di messa in sicurezza di donne in difficoltà.