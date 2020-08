Minori, Incontri d’Autore: il 19 agosto “Terrazze al sole”, il libro di Massimo Bignardi

Mercoledì 19 Agosto Piazzetta Maggiore Garofalo ore 21.30 Minori

Massimo Bignardi

TERRAZZE AL SOLE. Il paesaggio e la vita italiana nella pittura dei viaggiatori del XX secolo

Liguori Editore, 2019

“Terrazze al sole – scrive Franco Arminio nella nota introduttiva – è un libro bellissimo perché pone al centro due questioni cruciali: lo sguardo e i luoghi. A noi ci resta il guardare e ci restano i luoghi. Ma guardare non è un gesto facile, è un gesto radicalmente semplice e come tale richiede una sapienza. Non è l’istinto la miglior guida allo sguardo. E anche i luoghi non è che siano merce comune. Trovare un luogo è un esercizio faticoso nel carnevale delle merci a cui abbiamo ridotto la piccola terra tonda. La lettura di questo libro può indurre in tentazione: la tentazione di andare e vedere”.

Dalle pagine scritte dallo storico dell’arte traspare la luce della Costa di Amalfi e in particolare quella della spiaggia di Minori dove ha trascorso la sua infanzia.

