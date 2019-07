Minori in favola : è questo il “leit motiv” degli eventi destinati ai più piccini per il mese in corso nella ridente Minori. Cultura, creatività e solidarietà sono i tre aspetti sui quali l’assessorato alle politiche sociali ha voluto che si concentrassero le iniziative di aggregazione ed animazione. Attraverso l’associazione di promozione sociale “ Le Cirque” a partire dall’11 luglio e poi a seguire il 16 e il 24 luglio dalle 19.00 il lungomare California ospiterà tutti i bambini a giocare con l’homo ludens Angelo Coscia, che attraverso la narrazione di favole darà vita ad attività e laboratori di arte e di gioco. Garanzia di coinvolgimento e divertimento!

