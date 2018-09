Minori. Il Comune presente al palio remiero “San Matteo Sport e Valori 2018”

Il Comune di Minori, come negli anni 2012 e 2013, anche questa volta parteciperà al Palio remiero con un proprio equipaggio su imbarcazione da regata denominato “Gozzo Nazionale” imbarcazione omologata dalla Federazione Italiana Canottaggio a Sedile Fisso (F.I.C.a S.F.), ” aderente alla F.I.C.(Federazione Italiana Canottaggio)”: l’equipaggio è composto da nr. 4 vogatori + 1 Timoniere, stile di voga alla “Marinara”, i Vogatori seduti su banco o sedile fisso.

Il percorso di Gara sarà in Linea con formula “Match-Race “ disputa tra due imbarcazioni Testa-Testa per il contesto del Trofeo Autorità Portuale di Salerno “San Matteo” 15 e 16 Settembre 2018 Sezione Comuni con 1 o più Equipaggi OPEN maschili e femminili e/o misto composti da 4 Vogatori da 4 Vogatori + 1 Timoniere.

L’evento indetto è organizzato dal Coni -Point- Delegazione di SDalerno che rientra nell’ambito del programma religioso di Celebrazio ne del Santo Patrono S. Matteo di (Sa) in collaborazione come ogni anno in sinergia con l’Ufficio Territoriale dell’Autorità Portuale di Salerno, l’ Arcidiocesi di Salerno, la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Salerno ed il contributo Tecnico-Sportivo del C.N.Irno e la partecipazione dei Comuni della Costiera Amalfitana,Presidenti e Delegati Prov.li FSN-DSA-(sedi).

L’appuntamento atteso della Regata “Palio dei Gozzi ” di San Matteo per i Comuni previsto Domenica 16 sett.2018 :