Minori, il 19 luglio ecco la presentazione di “Bellissime” e l’intervista a Bruno Vespa

Bruno Vespa intervistato da Gigi Marzullo, Domenica 19 Luglio, ore 21 e 30 in Piazza Cantilena, il salotto di Minori per la presentazione di “Bellissime”.

“Ringraziamo di cuore Gigi Marzullo e Bruno Vespa per aver scelto la Costiera Amalfitana ed in particolare Minori. Siamo orgogliosi di averli e di essere riusciti a portare nel nostro salotto la presentazione di “Bellissime” libro che sicuramente attirerà molta curiosità. Siamo la terra dell’ospitalità, del Gran Tour, patrimonio Unesco, dove hanno soggiornato negli anni scrittori, intellettuali, personalità di tutto il mondo dell’arte, dello spettacolo, letterati, scienziati. Siamo la terra della destagionalizzazione concreta e già prima del Covid stavamo lavorando a progetti che portassero turisti anche al di fuori della tradizionale stagione estiva. Lo abbiamo fatto a fine 2019 con Gustaminori Accussia Natalea che presentò alla Stampa internazionale in anteprima le tradizioni natalizie della Città del Gusto. Le caratteristiche di questo territorio offrono la possibilità di avere turismo tutto l’anno con il Sentiero dei Limoni che unisce la bellezza alla storia ed abbiamo monumenti, arte, cucina. Abbiamo il dovere di difendere la nostra identità e arricchire l’offerta turistica semplicemente con le tante peculiarità di cui disponiamo”. Lo ha affermato Andrea Reale, sindaco di Minori, alla vigilia della grande serata che si svolgerà nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. Ed intanto i network internazionali proprio in queste ore hanno messo in evidenza Minori Covid Free senza casi e città sicura.

Che cosa unisce Gina Lollobrigida a Diletta Leotta? O ancora Sophia Loren a Valeria Marini, Claudia Cardinale a Marisa Allasio, Laura Antonelli a Belèn, le sorelle Kessler a Edwige Fenech? La capacità di sedurre. “Bellissime” libro di Bruno Vespa è una cavalcata in sei tappe e 18 storie attraverso ben settant’anni di seduzione. E la Costiera è seduzione, bello, fascino, meraviglia senza dimenticare inoltre che molte delle star menzionate hanno amato la Costiera Amalfitana.

L’evento del prossimo 19 luglio segna una ripresa in grande degli eventi a Minori, città del gusto. Nella piazza salotto antistante la facciata tardo barocca della Basilica di S. Trofimena, Bruno Vespa presenterà la sua ultima fatica letteraria “Bellissime”. Ad impreziosire la serata saranno le “note in rosa” di Roberto Ruocco. Nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione, l’inizio della serata sarà alle ore 21,00.

“Ripartiamo da dove avevamo lasciato e dunque il 19 sera avremo la prima di ben tre anteprime importanti di Gustaminori che speriamo di poter tenere con modalità diverse a fine anno. Per le altre due stiamo pensando anche ad un forte personaggio, attore di teatro e della tv italiana. Lo scenario è unico, in quanto saremo nella piazza salotto dinanzi alla Basilica che dal 1852 è dedicata a Santa Trofimena. E’ sicuramente uno dei principali siti di tutta la Costiera Amalfitana che avrebbe avuto origine da un’antica Basilica Paleocristiana. Un sito pieno di storia e ricco di elementi neoclassici e del tardo barocco. Da ammirare le importanti tele, affreschi e non solo. Minori è città sicuramente Romana sulle cui origini c’è un importante dibattito tra gli storici. La cultura romana è testimoniata dal sito archeologico della Villa risalente al I Secolo d.C. Dunque Minori Città del Gusto, del Mare, dello star bene, della storia, delle tradizioni. Siamo pronti ad accogliervi sempre!”.

Dalla France Presse, alla Radio Nazionale Tedesca, dai network nazionali ai giornali inglesi, tutti ed anche in queste ore hanno evidenziato quanto Minori sia città Covid Free e sicura.