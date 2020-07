Minori, il 17 luglio ospiterà ..incostieraamalfitana.it: l’omaggio a Mark Twain e tanto altro

Il 17 luglio a Minori il “Battente” di Francesco Collano e l’omaggio a Mark Twain del presidente del Menotti Art Festival di Spoleto, Luca Filipponi, Premio Megaris Napoli

La terza settimana della XIV edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo

si chiude Venerdì 17 Luglio a Minori in Largo Solaio dei Pastai, ore 20.30, con Francesco Collano autore de “Il Battente ed altri racconti”, edito da Terra del Sole. Cosa accade se tra i battenti in processione il Venerdì Santo a Minori si nasconde un fantasma? C’è una leggenda che cela la spiaggia del Cavallo Morto a Maiori? Quali misteri nella villa di Summonte a Vietri sul Mare? Tre storie che sono una dichiarazione d’amore alla narrazione misteriosa della Costiera Amalfitana. Storie che si dispiegano lungo questa fascia del nostro Sud “senza fermarsi mai all’apparenza delle cose, ma intuendo ciò che scorre sotto traccia, come una vibrazione che si disvela dietro i fatti quotidiani, e innesca allusioni inquietanti”, come sottolinea nella prefazione al libro il sindaco di Minori Andrea Reale, che aggiunge: “L’equilibrato rapporto tra realtà ed invenzione è il tratto di una scrittura che prende, in cui il lettore si immerge e da cui si lascia portare. E’ lo stesso equilibrio che l’autore instaura tra gli eventi di un passato storico mai perfettamente esplorato, e le sue ricadute sulla vita presente dei protagonisti, che ne sono sopraffatti e a volte risucchiati. Nei riti arcani della settimana santa come negli anfratti rocciosi raggiungibili solo dal mare, si cela dunque qualcosa, qualcosa di enigmatico e indistinto che la creatività dello scrittore si adopera a decifrare, e da cui restiamo rapiti”.

Nel corso della serata omaggio a Mark Twain con “La Banconota da un milione di sterline” liberamente tradotto da Luca Filipponi, ed edito da Graus.

“La Banconota da un milione di sterline” è una storia attuale poiché fa satira sul ruolo del denaro. Il personaggio di Twain si ritrova con una banconota da un milione di sterline, ma potrebbe tranquillamente vivere di rendita poiché, ovunque si presenti, trova difficoltà ad avere il resto. Ci sono però dei maldicenti che non credono che questa banconota sia vera: incaricano una finta donna di fare delle pulizie nell’albergo per verificare che questa banconota sia vera. Mentre l’interessato sta per entrare in stanza, la donna delle pulizie, per non farsi beccare, nasconde la banconota sotto il tappeto e di conseguenza la banconota risulta dispersa. C’è un netto capovolgimento della situazione, poiché da ricco e famoso si ritrova senza un centesimo e non solo viene cacciato dall’albergo, ma viene anche lasciato dalla sua donna. Proprio mentre sta lasciando l’hotel e scappando dai creditori, prima di uscire dalla stanza inciampa nel tappeto da dove fuoriesce questa banconota che ha fatto la sua fortuna. Alla fine però, dopo una serie di peripezie, si ritrova a dover rendere la banconota poiché scopre che gli è stata prestata da ricchissimi banchieri inglesi e che la donna a cui si è legato altro non è che la figlia di uno dei banchieri. La sua riflessione è che in realtà non ha guadagnato nulla materialmente, però, grazie a quella banconota, si è innamorato e così si è ritrovato effettivamente ricco.

Al professor Luca Filipponi, presidente del Menotti Art Festival di Spoleto, gemellato con ..incostieraamalfitana.it, sarà consegnato dallo scrittore Raffaele Messina il Premio nazionale di Poesia e Narrativa “Megaris” Napoli, anch’esso gemellato con la Festa del Libro in Mediterraneo.

Conduce la serata il direttore organizzativo di ..incostieraamalfitana.it Alfonso Bottone.

Su Radio Divina FM intanto, ogni Lunedì e Giovedì alle 18.05, proseguono gli appuntamenti de “I Salotti Letterari di..incostieraamalfitana.it” con gli autori in concorso per il Premio costadamalfilibri.