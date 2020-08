Minori, il 12 agosto la presentazione del libro di Gabriele Cavaliere: “Q.B. storie d’amore e di sapore”

14 chef stellati e 4 maestri pasticcieri per raccontare la cucina della Costa d’Amalfi in “Q.B. storie d’amore e di sapore” di Gabriele Cavaliere il 12 agosto a Minori

Proseguono a Minori gli incontri d’Agosto con autori di recenti lavori letterari. Mercoledì 12 agosto l’appuntamento è in Largo Solaio dei Pastai, ore 21.30, con Gabriele Cavaliere autore di “Q.B. storie d’amore e di sapore” edito da Officine Zephiro.

14 chef stellati e 4 maestri pasticcieri, 120 ricette tipiche e loro rivisitazioni “visionarie”, 408 pagine e un sito internet per raccontare la cucina tipica della Costa d’Amalfi…e il mutamento, questi i numeri di “Q.B. storie d’amore e di sapore” di Gabriele Cavaliere. In Costiera Amalfitana cultura marinara e sapienza contadina si fondono in un abbraccio indissolubile. Un’infinita ambiguità che nel tempo ha generato uno stile di vita e una cucina unici. A tratti spettacolare. Il libro non segue un indice “classico” – antipasti, primi, secondi, zuppe, dessert – ma propone una lettura “per argomenti. Affonda le sue radici nelle Ville Marittime Romane disseminate lungo la Costa e si è andata affinando nei secoli, contaminandosi con nuove culture e arricchendosi di nuovi prodotti. Senza mai fermarsi. Un’arte in movimento nelle mani di chef “visionari” che stanno immaginando i nuovi traguardi del sapore. Il libro di Gabriele Cavaliere, come sottolinea il maestro Alfonso Iaccarino “vi aiuterà a conoscere sempre di più noi stessi e sarà per voi lettori il messaggio del nostro passato, delle nostre tradizioni, associato ad un tocco unico di originalità, un modo diverso di rappresentare il cibo come finora non era mai stato fatto”.

Con l’Autore, attraverso una video proiezione, ne parla lo scrittore Alfonso Bottone.

Prossimi appuntamenti letterari: 19, 24, 27 agosto.