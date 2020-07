Minori, il 1 agosto ultimo incontro con ..incostieraamalfitana.it… ma non finisce qui

Il 1 agosto a Minori il direttore di ..incostieraamalfitana.it, Alfonso Bottone, chiude la prima parte della Festa del Libro in Mediterraneo con il suo nuovo romanzo

L’ultimo appuntamento della prima parte della XIV edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo è la “prima” presentazione del nuovo romanzo del direttore del festival Alfonso Bottone, “Maria storie di ragionevole follia” edito da Terra del Sole, Sabato 1 Agosto alle ore 21.00 in piazzetta Maggiore Garofalo a Minori. Ne parleranno con l’autore la scrittrice e giornalista milanese Stefania Romito e la poetessa e scrittrice romana Sonia Giovannetti. Interventi di Mino Remoli e Stefano Torsiello.

“Maria storie di ragionevole follia”, libro dallo spiccato sapore bukowskiano, porta a termine una trilogia che segna il suo inizio con “Se fosse solo questione di sesso” (Terra del Sole, 2011), per proseguire con “Angelina e le altre” (Letteratura Alternativa, 2017) che ha ricevuto, quest’ultimo, il Premio Spoleto Art Festival per la Letteratura ed il Premio internazionale di Narrativa “Città di Caserta”. E va ad aggiungersi alla ricca produzione dell’autore che conta, con questa nuova uscita letteraria, ben quattordici pubblicazioni. Alfonso Bottone in “Maria storie di ragionevole follia” prova a raccontare una donna moderna, colta, elegante, coraggiosa, determinata, aperta a vivere ogni tipo di “emozione”, che non è solo quella erotica, pur conservando, nella maggior parte dei casi, la propria singletudine. Donne che hanno storie da raccontare, che hanno voglia di navigare in mare aperto. Un libro che gioca sul ruolo della “libertà” nella nostra vita. La libertà del “no, non ci sto!”. Il non ci sto che commettere errori è sempre sbagliato, un fallimento dopo l’altro. Il non ci sto a rinunciare nel mettersi in discussione, e conseguentemente ricominciare. Il non ci sto a rinunciare ai sogni perché i sogni non ti fanno sentire realizzato. Il non ci sto al divieto di assaporare il gusto dolce della follia. Un romanzo fondamentalmente “immorale”, perché, al di là di qualsiasi percorso di eros, rompe ogni schema narrativo, attardandosi su particolari che potrebbero essere ritenuti superflui, mentre sorvola su altri particolari che si potrebbero ritenere importanti. Ma anche intriso di un forte spirito mediterraneo, che in Maria storie di ragionevole follia è “una sindrome, una vertigine, un miracolo, una emozione infinita, un atto d’amore”.

Copertina e disegni del libro realizzati dall’artista e scrittrice Viviana Bottone.

La XIV edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo riprenderà il suo percorso il 26 Agosto a Maiori ed il giorno successivo, 27 Agosto, a Minori, per chiudersi a Salerno il 29 – 30 settembre e 1 ottobre, e serata finale il 2 ottobre a Cetara.

Su Radio Divina FM intanto, ogni Lunedì e Giovedì alle 18.05, proseguono gli appuntamenti de “I Salotti Letterari di..incostieraamalfitana.it” con gli autori in concorso per il Premio costadamalfilibri.