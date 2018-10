Minori: Giornata di ringraziamento della forza armate, della società civile e del volontariato 22 ottobre Ore 10.00 Basilica DI S. Trofimena

In onore del 225mo anniversario del secondo ritrovamento delle Sacre Reliquie di S. Trofimena, il Parroco di Minori Don Ennio Paolillo , ha organizzato una santa messa in onore delle Forze armate, delle autorità civili e dei gruppi di Volontariato come segno di ringraziamento per le attività svolte.

La messa si svolgerà nel giorno in cui si celebra anche la festa liturgica di San Giovanni Paolo II , giorno 22 ottobre presso la Basilica di S. Trofimena.

Si prega pertanto tutti gli organi invitati ( Carabinieri, polizia, vigili del fuoco, Sindaci, Associazioni, Croce Rossa) a dare cenno di adesione al sig. Antonio Porpora telefonando al 333.2824030 .