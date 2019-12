Minori. Filumena Marturano al Palazzo delle arti: ecco le date

Il Proscenio presenta Filumena Marturano al Palazzo delle Arti di Minori, il 25-26-29 dicembre 2019 ore 20:00, il 2-4-5 gennaio 2020 ore 20:00 e 1-6 gennaio 2020 ore 18:30

Filumena Marturano é l’opera più cara di Eduardo. Scritta negli anni ’40 brilla insieme a Napoli Milionaria, Questi fantasmi a suggello della vena particolarmente prolifica del drammaturgo napoletano nell’ immediato dopoguerra. Titina voleva che Eduardo scrivesse una commedia in cui il personaggio femminile che avesse un ruolo centrale nella storia e il fratello l’accontentò scolpendo il monumentale personaggio di Filumena Marturano. Nel capolavoro eduardiano, rappresentato in tutto il mondo, tradotto in diverse lingue, prestato anche alla cinematografia con l’indimenticabile interpretazioni di Marcello Mastroianni e Sofia Loren, Filumena assume la forma di eroina moderna in cui convergono in tutta la loro potenza i sentimenti, i caratteri, lo spessore psicologico dei personaggi femminili del teatro classico. È questa la magia di questo grande testo: aver unito antico e moderno, valicando ogni confine temporale e consegnando Filumena all’eternità!

Prenotazione obbligatoria presso Pro Loco Minori via Roma tel 089877087.