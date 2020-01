Minori. Dal 13 al 16 febbraio “Mare d’ amore” per San Valentino

Minori dedica una serie di eventi e manifestazioni alla festa degli innamorati, dal 13 al 16 febbraio, con l’iniziativa “Mare d’amore” da parte dell’amministrazione comunale.

“L’amministrazione – scrive il sindaco Andrea Reale – intende intraprendere una serie di iniziative volte a valorizzare e promuovere movimenti turistici in periodo di bassa stagione. Il weekend a ridosso di San Valentino ci dà occasione di organizzare una serie di iniziative di animazione e di attività culturali e musicale per incentivare i flussi di turisti nella nostra cittadina”.

In tal senso è stato convocato un consiglio comunale, per il giorno 27 gennaio, per discutere e organizzare gli eventi che animeranno il weekend dedicato a San Valentino a Minori.