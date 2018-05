MINORI CULLA DELLA MUSICA 2° FESTIVAL INTERNAZIONALE “MEDITERRANEO HORN MEETING” 1-5 GIUGNO 2018

IL 1 GIUGNO A MINORI AVRA’ INIZIO LA SECONDA EDIZIONE DEL SIMPOSIO MASTERCLASS “MEDITERRANEO HORN MEETING” E SI CONCLUDERA’ LA SERA DEL 5 GIUGNO. E’ UN EVENTO ARTISTICO CULTURALE ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE MUSIKANTEN IN COLLABORAZIONE CON L’ACCADEMIA MEDITERRANEA DEL CORNO CHE RICHIAMA I PIU’ IMPORTANTI CORNISTI PROVENIENTI DAI PRINCIPALI TEATRI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI. QUEST’ANNO SARA’ PRESENTE, COME OSPITE D’ONORE, IL GRANDE TRA I GRANDI, L’ILLUSTRE MAESTRO ALESSIO ALLEGRINI CHE INSIEME AI COLLEGHI M° SIMONE BARONCINI, M° CARMINE PINTO, M° LORIS ANTIGA, M°PACO RODRIGUEZ, M° VITTORIO FERRARI, M°ANDREA ALBORI, M° ROBERTO MIELE E CON LA DIREZIONE ARTISTICA DEL M° ANTONIO PROTO, IDEATORE DELL’EVENTO, SVOLGERANNO LEZIONI INDIVIDUALI, COLLETTIVE E PROVE DI CONCERTI AI GIOVANI ARTISTI PROMETTENTI NEL MONDO DELLA MUSICA. MAESTRI E ALLIEVI SI ESIBIRANNO IL GIUGNO 2 GIUGNO “NAVIGANDO TRA I SUONI DEL MARE”: UN CONCERTO DEI GIOVANI CORNISTI CON I MAESTRI SUL TRAGHETTO CHE PARTIRA’ DA MAIORI E ARRIVERA’ AL MOLO DI MINORI ACCOLTO DALLA CITTADINANZA. QUESTO EVENTO È RESO POSSIBILE GRAZIE ALLA SOCIETA’ TRAVELMAR CHE HA MESSO A DISPOSIZIONE IL TRAGHETTO E L EQUIPAGGIO. IL GIORNO 3 GIUGNO IL MAESTRO ALESSIO ALLEGRINI SI ESIBIRA’ IN UN CONCERTO, DOVE SUONERANNO ANCHE GLI ISCRITTI ALLA MASTERCLASS, ACCOMPAGNATO DALL’ORCHESTRA DEL LICEO STATALE ALFANO I, CHE SI TERRA’ NELLA BASILICA DI SANTA TROFIMENA ALLE ORE 12.00.

RINGRAZIAMENTI SPECIALI VANNO AL SINDACO ANDREA REALE, ALL’ASSESSORE MANSI E BONITO E ALL’INTERA AMMINISTRAZIONE COMUNALE CHE DA SEMPRE E’ PRESENTE IN QUESTE INIZIATIVE ARTISTICO-CULTURALI, AL PARROCO DON ENNIO PAOLILLO PER AVER ACCOLTO NELLA SUA BASILICA LA MANIFESTAZIONE CONCERTISTICA. UN RINGRAZIAMENTO VA ANCHE AL MAESTRO NICOLA SAMALE E ALLA PRESIDE DELL’ALFANO I CHE HA PERMESSO LA PARTECIPAZIONE DELL’ORCHESTRA DELLA SCUOLA.

AGLI SPONSOR : HOTEL VILLA ROMANA; RESIDENCE DUE TORRI, HOTEL SAN FRANCESCO, HOTEL PALACE, VINGIUS MINORI, HOTEL EUROPA PER AVER MESSO A DISPOSIZIONE CAMERE ED APPARTAMENTI AI MAESTRI;

SAL DE RISO, LA BOTTE, GARUM, LA TORRE NORMANNA, IL GIARDINIELLO, LA RICETTA PER DELIZIARE IL PALATO DEI MAESTRI E FAR CONOSCERE I PRODOTTI DELLA NOSTRA TERRA;

PASTICCERIA GAMBARDELLA E LIQUORIFICIO MANSI SEMPRE PRESENTE IN QUESTA MANIFESTAZIONE

E A CHI HA DONATO, PER LA CRESCITA ARTISTICA DEI FUTURI MUSICISTI BORSE DI STUDIO: 2 BORSE DALLA CASALCAR KIA;

L’ENOTECA CARLO MANSI DI RAVELLO 1 BORSA DI STUDIO;

CRYSTALBAR DI MINORI 1 BORSA DI STUDIO;

CENTER GROUP 2 BORSE DI STUDIO;

QUINTO FABIO STRUMETI MUSICALI SALERNO 1 BORSA DI STUDIO

O’SARRACINO 1 BORSA DI STUDIO

DI SEGUITO, IN ALLEGATO LA LOCANDINA E IL PROGRAMMA DELL’INIZIATIVA.