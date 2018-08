Minori: Costiera degli Dei Summer MasterClass, corsi di perfezionamento dal 27 al 2 settembre e i concerti al Largo Solaio dei Pastai

Dal 27 agosto al 2 settembre 2018, a cura dell’Associazione Ruggero Leoncavallo, avrà luogo la sesta edizione della Costiera degli Dei Summer MasterClass, corsi di alto perfezionamento in pianoforte, violino e canto lirico, tenuti dai maestri Vincenzo Marrone D’Alberti (pianoforte), Manuel Meo (violino), Elena Sabatino, Filippo Morace e Antonio Giovannini (canto lirico), tutti artisti di fama internazionale.

La MasterClass si svolgerà nello straordinario scenario della Costiera Amalfitana, tra le perle di Minori, Atrani e Maiori e darà modo ai giovani musicisti di perfezionarsi durante le ore di lezione sotto la guida dei loro maestri.

Allo stesso tempo si darà vita ad un vero e proprio festival che avrà come centro principale la città di Minori, dove gli artisti, nelle loro esibizioni, metteranno in evidenza il loro talento di future stelle del panorama musicale internazionale.

I concerti si terranno nella Sala Consiliare del Comune di Minori nei giorni 27, 28, 29 e 30 agosto alle ore 21 e in Largo Solaio dei Pastai il giorno 1 settembre alle ore 21.

Tutti i pomeriggi a partire dalle ore 17, presso la Sala Conferenze del Convento di San Francesco a Maiori, si terranno lezioni-concerto aperte al pubblico.

Il 31 agosto, sempre alle ore 21, ci sarà un concerto lirico nella Chiesa di San Salvatore de Birecto ad Atrani.