Minori, costiera amalfitana. Venerdì 15 marzo appuntamento con “Donne e passioni”, organizzato dal Centro Italiano Femminile

Minori. L’associazione Centro Italiano Femminile organizza “Donne e passioni”. Per tutti l’appuntamento è per venerdì 15 marzo alle ore 19.00 presso il Palazzo delle arti di via Lama. Sarà una bellissima serata di musica, riflessioni ed arte, con tanti racconti di storie di donne e della loro “passione” per la vita. Si esibiranno Rosaria, Flavia, Antonella, Elena, Luisa, Franca a tutte coloro che vorranno portare la loro esperienza ed il proprio contributo. A condurre la serata Ilaria Langella. Oltre allo spettacolo ed al divertimento ci sarà anche lo spazio per un momento di riflessione grazie al Centro Antiviolenza che opera da anni in costiera amalfitana combattendo la violenza alle donne.