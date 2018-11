Minori, costa amalfitana : raduno di zampogne e ciaramelle

Il 25 dicembre, a Minori, zampogne e ciaramelle . L’associazione ARS VIVENDI, con il patrocinio del Comune di Minori, ha invitato diversi gruppi, coppie e singoli, provenienti dalla Campania e dalla Ciociaria, ad un incontro a Minori per “i suoni del Natale”.

E domenica 25, dopo una esibizione per le vie del borgo marinaro, parteciperanno alla Santa Messa nella basilica di Santa Trofimena, officiata da mons. Michele Fusco, positanese vescovo di Sulmona-Valva. Seguirà un corcerto degli zampognari sul sagrato della basilica.

Di contorno alla suggestiva manifestazione, il consorzio del Sannio presenterà diversi prodotti, il 24 e 25, con degustazione e vendita di dolci (torrone)e formaggi. E non poteva mancare la regina, la Falanghina, fresca di riconoscimento da parte del Recevin per il 2019.

Incontro accettabile tra sacro e profano