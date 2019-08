Minori. Continua l’estate all’insegna della canzone cantautorale: “I Cantautori – Musica & Poesia del XX Secolo”

“I Cantautori – Musica & Poesia del XX Secolo” un viaggio tra Parole & Note di Roberto Ruocco, piano e sax, e della voce di Cristina Bozzi, e nelle “Emozioni Private” di Lucio Battisti del libro di Amalia Mancini, il 24 Agosto a Minori Il fenomeno dei Cantautori Italiani è il protagonista di “Musica & Poesia del XX secolo”, momento di spettacolo con Roberto Ruocco, pianista, sassofonista, compositore, arrangiatore, sabato 24 agosto a Minori, in Piazza Cantilena ore 21.00, nell’ambito degli eventi estivi 2019 a Minori: un Unicum nel panorama musicale internazionale, con la sua speciale rilevanza dei testi, spesso prioritari sulla intessitura musicale scarna.

Presente sin dagli anni ‘50 nel panorama musicale italiano, il genere cantautorale si è evoluto nel corso dei decenni nelle scelte degli stili musicali e dei temi trattati, a partire dallo swing italiano di Buscaglione e Carosone, per arrivare alla scuola genovese negli anni Settanta, più politicizzata e con brani impegnati, e a Lucio Battisti, le cui canzoni, fin dagli anni ’60, sono forse le più eseguite, per la semplicità delle strutture musicali, della bellezza immediata dei testi di Mogol, e la specialità della voce stessa di Battisti.

Un viaggio musicale affidato oltre che ai suoni di Piano & Sax di Roberto Ruocco, alla voce raffinata di Cristina Bozzi, cantautrice con trascorsi Sanremesi di ottima fattura, alle fatiche letterarie di Amalia Mancini autrice di “Emozioni private – Lucio Battisti”, edito da Arcana, una biografia psicologica di Battisti, con un’intervista esclusiva a Mogol. Con lei ne parlerà lo scrittore e giornalista Alfonso Bottone.

Un momento culturale quello del 24 Agosto che aiuta a renderci più consapevoli del valore immenso della nostra canzone nazionale, che, oltre a vantare un genere di canzone d’autore, quella napoletana, seppure in forma dialettale, non è certo da meno nell’ambito della canzone cantautorale, unica e di livello pregevole. Ed entrambi i generi hanno in comune il valore immenso dei testi, a pieno titolo aspiranti ad un posto di rilievo nella Poesia del XX secolo.

