Minori: Continua la tradizione di San Nicola. Il 1° maggio pellegrinaggio a Monte Forcella

Come ogni anno, il 1° maggio, mercoledì, si terrà il pellegrinaggio da Minori per il convento di San Nicola sul Monte Forcella.

Il fascino di San Nicola, dalla storia alla popolarità, richiama ancora molti pellegrini. Festeggiare San Nicola non vuol dire solamente continuare una tradizione storica che si tramanda ma, per molti, significa ravvivare l’esperienza della fede, rafforzare i vincoli di comunione che legano i cristiani pellegrini sulla terra, attraverso la testimonianza di uno dei santi più venerati dalla cristianità.

Il programma della giornata partirà alle 11 con l’esposizione dell’antica statua di San Nicola sul sagrato della Chiesa; poi si prosegue con il santo Rosario ed infine la celebrazione della Santa Messa presieduta dal parroco Don Ennio Paolillo. Seguirà piccola processione ungo il sentiero e bacio della reliquia.

Quella di mercoledì sarà l’occasione per trascorrere una giornata di fede e di spensieratezza, secondo il programma di seguito, per una scampagnata immersi nella natura, un occasione per fare un bel picnic immersi nel verde e bere un bel bicchiere di vino in compagnia.