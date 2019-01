Minori: Continua con grande successo la “Napoli Milionaria” de “Il Proscenio” – Venerdì – Sabato e Domenica

Continua anche questo weekend la Napoli Milionaria a Minori de “Il Proscenio”.

Ultime repliche della commedia “Napoli Milionaria”

VENERDI’ 18 ORE 20.00

SABATO 19 ORE 20.00

DOMENICA 20 ORE 18.30

Anche per il 2018-19 la scelta é ricaduta sulla drammaturgia Eduardiana, proponendo l’allestimento di un capolavoro artistico che ha fatto la storia del teatro del Novecento italiano, quale “Napoli milionaria”.

La minuziosa ed attenta regia del testo, firmata da Lucia Amato, restituisce con eleganza e sobrietà uno spettacolo vivo e virtuoso, grazie anche e soprattutto al lavoro di un nutrito ed affiatato cast che unisce diverse generazioni di attori, professionisti, giovani e meno giovani, provenienti da diverse esperienze locali e non.

La commedia ” della grande speranza”, come è definita l’opera dal grande autore Eduardo De Filippo, disegna luci ed ombre della città partenopea, “martoriata”e fortemente provata, alla vigilia della fine del secondo conflitto mondiale.

” A guerra non é fernuta ” ripete infatti spesso il protagonista, e con lei non terminano neanche la capacità di dominare gli eventi e l’ incapacità di accettarne i compromessi, l’ arte di arrangiarsi con il contrabbando, la fame e la speculazione sulla fame, gli amori fugaci e senza futuro tra ragazze del popolo e soldati in cerca di un pò di calore umano, la perdizione, la paura e la fiduciosa aspettativa.

L’ottimismo si legge nell’ attesa della notte, che seppur buia e lunga, ha una durata limitata e lascia spazio alle speranze del nuovo giorno nascente, bramoso di riscatto morale sul passato. Un finale aperto e sospeso sul futuro di una famiglia ma che, al tempo stesso, apre una finestra di possibile redenzione per l’umanità.

Dopo il successo dell’anno scorso con “Natale in casa Cupiello”, la compagnia teatrale il Proscenio si mette alla prova, consapevole dell’ingente responsabilità, ma anche certa di poter vivere e far vivere una serie di emozioni e sentimenti che inevitabilmente coinvolgeranno gli spettatori.

Nulla è lasciato al caso: dalla minuziosa ricerca dei particolari scenici e scenografici, alla cura meticolosa dei costumi e alla composizione delle musiche di sottofondo che ricreano fedelmente l’atmosfera mesta e lungimirante.

Info e prenotazioni per questa sera, domani e domenica alla Pro Loco di Minori 089.877087