Giovedì 3 Gennaio alle ore 10.30 il Presidente della Regione CAMPANIA Vincenzo De Luca verrà in aula Scozia Ospedale San Leonardo per la presentazione del nuovo calendario. Un momento di sintesi sul tema della Sanità e anche un occasione per ribadire al Presidente De Luca di accelerare le procedure per concretizzare la previsione del plesso di Castiglione di Ravello come” Ospedale in Zona Disagiata” con relativi servizi e posti letto.