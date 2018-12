Minori: cerimonia di intitolazione Mediateca

Lunedi 17 di dicembre, alle ore 09.45, cerimonia in Basilica di Santa Trofimena ed alla Mediateca. Si procederà, dopo la Santa Messa officiata dal parroco don Ennio Paolillo, alla intitolazione da parte dell’amministrazione comunale della Mediateca Comunale alla memoria di Angela Lembo, sfortunata giovane minorese sottratta all’amore familiare da un brutto male. Angela era figlia dell’ex sindaco Giuseppe Lembo, di Clara Ruocco ex direttrice della scuola per infermieri di Nocera inferiore e sorella dell’avv. Josè, responsabile dell’associazione degli avvocati della costa amalfitana.

Angela era esperta in belle arti ed amante del bello fino a partecipatre, avendone competenza, in prima persona alla realizzazione del “tappeto” fiorito-dipinto sul pavimento di una navata della basilica minorese.