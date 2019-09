MINORI – ALLE GIORNATE SPIAGGISTE ARRIVA LO SCRITTORE DOMENICO NOTARI

MINORI – Per la terza delle “Giornate dell’orgoglio Spiaggista” 2019 che sono in corso a Minori sul lungomare California, ospitano lo scrittore salernitano Domenico Notari per un recital ispirato dal suo ultimo libro “L’isola di terracotta” (Merlin editore), storia della ceramica in costa d’Amalfi, riproposto in una nuova edizione a più di dieci anni dalla sua prima uscita.

Il recital dal titolo “In mezzo al mare un’isola c’è” inizierà alle 20.30 e ripercorrerà la vicenda storica della ceramica dai suoi albori pioneristici fino ad oggi. Un viaggio esaltante intorno ai colori e ai materiali che partendo da Vietri sul mare hanno raggiunto ogni angolo del mondo.

Il recital a cura dello scrittore Notari sarà accompagnato al pianoforte dal maestro Marco Rizzo che al termine eseguirà un concerto dedicato alla luna.

Per Notari si tratta di un ritorno alla manifestazione spiaggista, anche l’anno scorso intrattenne il pubblico in una affascinante serata dedicata all’invenzione del romanzo che ottenne notevole successo.

Le “Giornate dell’orgoglio Spiaggista” termineranno Domenica 8 Settembre, dalle 21, con il Galà Spiaggista e l’assegnazione dei premi “Spiaggino d’oro” e “Antispiaggino d’oro” e molte altre sorprese come nella tradizione del movimento spiaggista.