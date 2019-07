Minori. Alla ricerca della Felicità. Un evento unico, per la scoperta di sé.

Otium Spa, Minori, Costa d’Amalfi, La Città del Gusto.

1 Agosto, h. 21:30

Negli ultimi anni si parla sempre più spesso di Felicità. Canzoni, libri, film, messaggi pubblicitari… è un vero tormentone o un nuovo mantra, che dir si voglia. Tutto ruota attorno alla ricerca di una nuova felicità, nel quotidiano. Sembra quasi che ci sia dimenticati che per essere felici a volte basta poco, ma, del resto, quel “poco” è spesso invisibile agli occhi, come direbbe il Piccolo Principe.

La ricerca della felicità è un vero e proprio percorso. La felicità è uno stato dinamico, è uno stato della mente e va allenata, giorno dopo giorno. Ma ci si può allenare alla felicità?

Certo, si può e si deve, perché la vita è una sola. Non bisogna mai dimenticarlo.

Ma come si fa?

Lo si potrà scoprire il primo agosto, in un evento unico in Costiera Amalfitana, che avrà luogo presso l’Otium Spa di Ennio Cavaliere, a Minori, la città del gusto e del buon vivere. Quale location migliore per parlare di ricerca consapevole della felicità?

L’iniziativa nasce da un’idea di Ennio Cavaliere e di Fulvio Fortezza, minorese d’origine, professore dell’Università di Ferrara, specializzato nello studio del rapporto fra consumi, denaro e felicità. L’evento rientra nel palinsesto turistico del Comune di Minori, che, nella persona del Sindaco Andrea Reale, ha sposato da subito con entusiasmo quest’idea, offrendo un prezioso supporto La serata, sarà animata da Sandro Formica, esperto di self-empowerment e scienza del sé presso la Florida International University. Sandro Formica è un motivatore e formatore di grande spessore ed esperienza, che lavora con importanti enti, aziende e imprenditori a livello internazionale.

La partecipazione all’evento è libero e gratuito fino ad esaurimento posti.