Minori, il 26 ottobre al Villaggio Torre il libro “Cuore e Mente” di Alessia Di Palma

Lungo il Sentiero dei Limoni, tra Minori e Maiori, non ci si sofferma solo ad ammirare lo straordinario paesaggio che si presenta all’occhio del turista, ma si diventa anche protagonisti di momenti culturali coinvolgenti. E’ il caso della presentazione di “Cuore e Mente”, nuovo libro di Alessia Di Palma, 25 anni, e autrice in precedenza di “Ilaria Aiken” (Terra del Sole) e “Vivere intensamente” (lulu.com). Appuntamento sabato 26 Ottobre, ore 18.00, al villaggio Torre di Minori, con il patrocinio del Comune e della Pro Loco di Minori, e dell’UNPLI Salerno. Valentina, protagonista di “Cuore e Mente” di Alessia Di Palma, è una ragazza sensibile, con la passione per la musica e il pianoforte. A causa della prematura morte del padre, la sua vocazione, che con lui condivideva, vien meno e questo la fa addentrare in un’oscurità, in cui non è mai felice, nonostante abbia tutto ciò che la rende tale. Nel buio della sua vita, le uniche lucciole a spianarle la strada sono quelle poche persone che non la reputano strana e le fanno capire che scappare non è mai la soluzione. Lavorando in un ristorante della Capri degli anni ‘60, Caterina la sua migliore amica è sempre pronta a darle una mano. Il viaggio di Valentina attraverso l’insoddisfazione che la porta sempre a scappare, le farà capire che non ci si rende conto mai di quanto si è ricchi finché non si diventa poveri.

Con la giovane scrittrice minorese ne parla Alfonso Bottone, direttore organizzativo della XIV edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo, con le letture di Simona Staiano.