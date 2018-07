MINORI 2018 APPUNTAMENTI D’ESTATE LE VIE DELL’ARTE E DEL PALATO A MINORI CITTA’ DEL GUSTO

Minori anche quest’anno, a dispetto della crisi economica, dei tagli agli enti locali, di vincoli burocratici oramai paralizzanti, avrà il suo programma di “Appuntamenti d’estate”. E anche quest’anno qualche politicante da operetta lamenterà l’eccesso di spesa oppure il suo contrario, cioè un cartellone troppo scarno. Invece, proporre eventi culturali di intrattenimento intelligente è, a giudizio di questa Amministrazione, una scelta di investimento irrinunciabile, e lo è entro costi contenuti ma con assoluta salvaguardia della qualità dell’offerta. Quattro appuntamenti di primo piano allestiti lungo tutto il mese di agosto negli scenari incomparabili del molo d’attracco e della Villa Romana; l’imperdibile concerto bandistico al levar del sole sullo sfondo del mare; musica sinfonica e da camera in suggestive piazzette; esposizioni artistiche di assoluto rilievo; e poi recital di teatro, serate di musica e canzoni, presentazioni di libri, rassegne di cinema, spettacoli di danza, incontri con personaggi della cultura e dell’arte, manifestazioni gastronomiche, eventi sportivi: l’estate minorese si annuncia densa di iniziative e di occasioni interessanti, culminanti nel consueto appuntamento del Gusta Minori che tornerà a dipanarsi lungo le “vie dell’arte e del palato”. Non è poco, e speriamo che anche i concittadini e i visitatori più esigenti possano apprezzare lo sforzo organizzativo compiuto. Uno sforzo che, ancora una volta, è stato possibile soltanto per la collaborazione prestata dalle tante associazioni locali, le quali, come sempre, si sono assunte impegno e responsabilità unicamente per la passione che le anima e per divulgare l’immagine della nostra amata città. Buona estate a Minori per tutti, dunque, e grazie a chi si farà carico, anche in minima parte, di conservarla piacevole e pulita.

Sabato 30 giugno – Domenica 1 luglio

ore 20.45 Atrio Scuole Elementare

Spettacolo di musica e teatro a cura de “La Bottega delle arti”

Lunedì 2 luglio

ore 20.45 Villa Romana Marittima

Rassegna cinematografica “Minori, Schermi d’arte 2018”

“Il Signor Rotpeter” di Antonietta De Lillo

Martedì 3 luglio

ore 20.45 Villa Romana Marittima

Rassegna cinematografica “Minori, Schermi d’arte 2018”

“Il cratere”, di Silvia Luzzi e Luca Bellino

Mercoledì 4 luglio

ore 20.30 C.so Vitt.Emanuele, Bistrot 52

12a edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo

Salotti letterari

Sottolineature musicali a cura Scuola di Musica cittadina “Vittorio Cammarota”, Associazione Musicale Costiera Amalfitana, Associazione Musicale EdvardGrieg

Giovedì 5 luglio

ore 18.00 Basilica di S. Trofimena

Inizio della Peregrinatio delle S. Reliquie di Santa Trofimena per i paesi della costiera Amalfitana

ore 20.45 Villa Romana Marittima

Rassegna cinematografica “Minori, Schermi d’arte 2018”

“Napoli velata” di FerzanOzpetek

Da Venerdì 6 a Domenica 8 luglio

Lungomare California

Mercatino dell’artigianato e dell’antiquariato, a cura di La soffitta in Piazza

Venerdì 6 luglio

ore 20.45 Villa Romana Marittima

Rassegna cinematografica “Minori, Schermi d’arte 2018”

“Gatta Cenerentola” di Alessandro Rak

Sabato 7 luglio

Show room FES

Inaugurazione Mostra CarotenutoMinori (fino al 9 Settembre)

Largo Solaio de’ Pastai

Inaugurazione mostra “Ki-6” del dott. Antonio Daponte(fino all’11 luglio)

ore 20.45 Villa Romana Marittima

Rassegna cinematografica “Minori, Schermi d’arte 2018”

“Ammore e malavita” dei Manetti Brothers

Domenica 8 luglio

ore 20.45 Atrio Scuole Elementare

Serata di Balletto a cura della Scuola MovimentinMusica diretta da Marika Fattorusso

Lunedì 9 luglio

ore 20.30 Largo Solaio dei Pastai

Recital di pianoforte: Young Artist Concert Series N. 2

I giovani talenti dell’Amalfi Coast Music &Arts Festival

Martedì 10 luglio

ore 20.30 Piazza Cantilena

12a edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo

Salotti letterariin collaborazione con Premio Internazionale Nassiriya per la Pace

Giovedì 12 / Venerdì 13luglio

Solenni Festeggiamenti in onore di S. Trofimena

Sabato 14 luglio

ore 21.30 Piazzetta Garofalo

Spettacolo musicale “Triotarantae” (special guest Monica Sarnelli)

Domenica 15 luglio

ore 21.30 Piazzetta Garofalo

Spettacolo musicale “Masarimiri”

*******************

Mercoledì 18 luglio

ore 21.00Largo Solaio de’ Pastai

Recital di pianoforte: Young Artist Concert Series N. 3

I giovani talenti dell’Amalfi Coast Music &Arts Festival

Sabato 21 luglio

ore 21.00 Lungomare

Balli sotto le stelle con Domenico Vicidomini e la scuola di ballo “Passi di danza”

Domenica 22 luglio

ore 21.00Piazzetta Magg. Garofalo

Serata di Musica Napoletana “Intorno al Mandolino”

25 luglio > 3 settembre

Vernissage “Omaggio a Minori: Archeologia del Sogno” dell’artista Mario Apuzzo

Mercoledì 25 luglio

ore 20.00 Piazzetta Magg. Garofalo

Inaugurazione della mostra“Omaggio a Minori: Archeologia del Sogno”

Da Venerdì27 a Domenica 29 luglio

Lungomare California

Mercatino dell’artigianato e dell’antiquariato, a cura diRanch Star

Da venerdì 27 a Lunedì30 luglio

Peregrinatio delle Sacre Reliquie di S. Trofimena a Patti

Gemellaggio tra il Comune di Patti e il Comune di Minori

Festeggiamenti di S. Febronia nella cittadina sicula

Martedì 31 luglio

ore 21.30 Largo Solaio de’ Pastai

XXIV edizione della Rassegna “Largo Solaio de’ Pastai”

”Divertissement” Duo Flauto ed Arpa

Mercoledì 1 agosto

ore 21.00 Piazza Cantilena

I Soul Sixin “Animasona”, nell’ambito della XXI edizione dei Concerti d’estate di Villa Guariglia, in collaborazione con la Pro Loco Minori

Da Venerdì 3 a Domenica 5 agosto

Lungomare California

Mercatino dell’artigianato e dell’antiquariato, a cura di Ranch Star

Venerdì 3agosto

ore 21.00 Via Portatrici di Limoni presso Chiesa di S. Michele a Torre

Parole & musica sul Sentiero dei Limoni – con Gigi Marzullo e Domenico De Masi

Sabato 4 agosto

ore 21.00 Largo Solaio de’ Pastai

ricordando Daniele Lembo…presentazione del libro “Sembrava che fosse tutto finito” di Daniele Lembo – prefazione di Pietrangelo Buttafuoco

Domenica 5 agosto

ore 6.00 Molo di attracco

“Preludiando sul mare” a cura del Premiato Concerto Bandistico Città di Minori

ore 21.30 Molo di attracco

Serata di Musica Napoletana “Sul mare”

Lunedì 6 agosto

ore 21.00 Corso Vittorio Emanuele

Balli sotto le stelle con Domenico Vicidomini e la scuola di ballo “Passi di danza”

Martedì 7 agosto

ore 21,30 Molo d’attracco

BARBARA DE ROSSIin “Il Diario di Adamo ed Eva”(ingresso a biglietto)

Mercoledì 8 agosto

ore 21.30 Largo Solaio de’ Pastai

XXIV edizione della Rassegna “Largo Solaio de’ Pastai”

“Setteottavi” Ensamble Vocale

Giovedì 9 agosto

ore 21.30 Largo Solaio de’ Pastai

Festival Musikanten Estate in Trio: TrioMorgen

Venerdì 10 agosto

ore 21.30 Molo d’attracco

“Mister Volare” Omaggio a Domenico Modugno, cantore del sociale e delle cose semplici, con Roberto Ruocco

Da Venerdì10 a Domenica 12 agosto

Lungomare California

Mercatino dell’artigianato e dell’antiquariato, a cura di Indietro nel Tempo

Sabato 11 agosto

ore 21,00 Molo d’Attracco

Giovanni e Matteo Mauriello in “Pulcinella e Compagnia Bella”

Domenica 12 agosto

ore 21.30 Largo Solaio de’ Pastai

Festival Musikanten Estate in Trio: TrioMusikanten

Lunedì 13 agosto

ore 21.30 Molo d’attracco

MONICA GUERRITORE in “In amore io canto” (ingresso a biglietto)

Venerdì 17 agosto

ore 21.30 Largo Solaio de’ Pastai

XXIV edizione della Rassegna “Largo Solaio de’ Pastai”

“Amalfi CoastClarinet Quartet” Quartetto di Clarinetti

Sabato 18 agosto

ore 21.30 Villa Romana Marittima

ROCCO PAPALEO in “Coast to Coast” (ingresso a biglietto)

Domenica 19 agosto

ore 21.30 Lungomare

Balli sotto le stelle con Domenico Vicidomini e la scuola di ballo “Passi di danza”

ore 23.00 Centro Storico

Sfilata della Banda Folk “Los Bagnandos“

Da domenica 19 a domenica 26 agosto

Dalle ore 18.30 alle 23.00 Lungomare

Expo Del Gusto

Martedì 21 agosto

ore 22.00Piazza Cantilena

PAOLO CAIAZZO in “Non mi chiamo Tonino”

Mercoledì 22 agosto

ore 21.30Atrio Arciconfraternita SS. Sacramento

Tour Terre Amiche 8, Storia, musica e parole… Valdobbiadene e la valle del Piave incontrano la Costa d’Amalfi nel centenario della Grande Guerra

ore 23.30Porto di Maiori

Minori in White

Giovedì 23 agosto

ore 21,30 Lido Ambrogio’s

La Notte del Libro…in riva al mare – presentazione dei libri

Sigismondo Nastri “’a cannarizia. Ricettario in prosa” (Areblu)

Giancarlo Vitagliano “Milo. Detective per amore” (Homo Scrivens)

Riccardo Troiano “Battito” (MkTg Edizioni)

Da Venerdì24 a Domenica 26 agosto

Dalle ore 19.00 alle 24.00 Centro Storico

“Le Vie dell’arte e del Palato”

GUSTA MINORI 2018 “VariEtà”

Da Domenica26 agosto a Domenica2 settembre

Masterclass di Pianoforte “Costiera degli Dei, Summer MasterClass 2018”

Lunedì 27 agosto

ore 21.30 Piazza Umberto I

Serata di Musica Napoletana “A cunsegna… ”

Da Martedì 28 a Giovedì 30 agosto

ore 20.30 Aula consiliare

Concerto del Masterclass di Pianoforte “Costiera degli Dei, Summer MasterClass 2018”

Giovedì 30 e Venerdì31 agosto

Lungomare

Animazione per bambini a cura dell’Associazione Ars Vivendi

Venerdì 31 agosto

ore 21.30 Villa Romana Marittima

PEPPE BARRA in concerto (ingresso a biglietto)

Sabato 1 settembre

ore 20.00 Aula Consiliare

Finissage della Rassegna “Omaggio a Minori: Archeologia del Sogno” dell’artista Mario Apuzzo

ore 21.30 Largo Solaio de’ Pastai

Concerto del Masterclass di Pianoforte “Costiera degli Dei, Summer MasterClass 2018”

Domenica 2 settembre

Dalle ore 18.00 Centro Storico

“Settembre in musica” a cura dell’Assoc. Musicale “G. Verdi”

Da Lunedì3 a Domenica 9 settembre

Giornate dell’Orgoglio Spiaggista VIII Edizione

Mercoledì 5 settembre

ore 20.30 Chiesa di S. Michele in Torre

“Musica Rediviva” ensamble di musica antica, in occasione dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale, a cura della Pro Loco Minori

Giovedì 6 settembre

ore 21.30 Villa Romana Marittima

Amalfi Musical a Villa Romana (ingresso a biglietto)

Da Venerdì 7 settembre a Domenica 9 settembre

Dalle ore 18.30 alle ore 23.00 Lungomare

Le rotte del Gusto

Sabato 8 settembre

ore 21.30 Lungomare

Balli sotto le stelle con Domenico Vicidomini e la scuola di ballo “Passi di danza”

Sabato 15 e Domenica 16 settembre

Molo d’attracco e Lungomare

Evento sportivo Minori in Cycling 2.0 & Fitness