METTI UNA SERA D’ESTATE AL CASTELLO DELL’ANNUNZIATA. ULTIMO APPUNTAMENTO

Sabato 1 settembre, Luigina De Vito e Maria Grazia Spano, al Castello dell’Annunziata di Massa Lubrense parleranno dell’Arciconfraternita del Santo Rosario.

recensione da Con Fine :

Il volume che stiamo presentando è indispensabile per riattualizzare gli scopi che hanno mosso i nostri predecessori a pensare aggregazioni di “bene” quali le nostre confraternite perchè la Chiesa potesse essere sempre più missionaria e caritatevole in tempi difficili come quelli in cui sono

sorte. La lettura di questo testo esprime il desiderio, l’azione e la ricerca di una verità che produrrà il suo frutto nel cammino dell’Arciconfraternita del ss. Rosario detta “La Terra”, nella parrocchia e nello splendido territorio di Massa Lubrense.

Il parroco e padre spirituale don Gennaro Boiano