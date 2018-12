Meta, torna il contest PhotoGraphy: è caccia alla foto!

Unire la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e offrire un’esperienza del territorio diversa, divertente e dinamica: questi gli obiettivi principali del Contest fotografico a tempo promosso dal Comune di Meta insieme al Forum dei Giovani, nell’ambito della manifestazione “Meta Portoni Aperti”.

Il “PhotoGraphy Contest” – questo il nome dell’iniziativa – è una vera e propria ‘caccia alla foto‘ e si svolgerà domenica 9 dicembre nel centro storico di Meta. L’appuntamento è alle 11:15 presso le Scuole Medie A. Fienga, carichi di macchine fotografiche o dispositivi mobili, per riversarsi tra i vicoli e gli scorci del paese con l’obiettivo di immortalarne la bellezza e l’unicità.

«È un modo nuovo e diverso per vivere il territorio di Meta – affermano gli organizzatori, forti del successo della prima edizione – guardandolo con occhi nuovi e cercando altri punti di vista. Un modo per valorizzare le sue bellezze, catturandone i particolari più affascinanti e un’occasione per trascorrere momenti divertenti cimentandosi in una gara fotografica». Una campagna di sensibilizzazione on the road, quindi, aperta a tutti e a partecipazione gratuita.

Dopo lo start ufficiale, ogni partecipante potrà scegliere liberamente l’angolazione da cui realizzare cinque scatti nei luoghi indicati nella mappa, come da regolamento. Il tempo a disposizione è di un’ora con l’unico vincolo di passare per i check point a consegnare il bollino di presenza che attesta il passaggio del concorrente nel tragitto prestabilito. Una volta collezionate tutte le tappe nel centro storico di Meta, sarà possibile consegnare le fotografie in formato digitale presso le postazioni pc allestite al traguardo. La giuria, composta da membri del Forum dei Giovani, premierà il miglior scatto in assoluto, il miglior punteggio relativo solo agli scatti e il miglior punteggio considerando anche il tempo impiegato.

Lo stesso meccanismo sarà applicato, sottoforma di gioco, anche alla giornata dedicata esclusivamente ai bambini. Venerdì, infatti, saranno proprio gli alunni delle scuole metesi a provare in prima persona l’adrenalina del Contest fotografico a tempo e a vivere l’avventura tra le strade del paese, accompagnati da insegnanti e organizzatori.

Gli scatti più belli tra tutti quelli realizzati durante le spedizioni dei partecipanti, saranno esposti il 29 e 30 dicembre 2018 durante la manifestazione Meta Portoni Aperti, l’evento che, tramite visite guidate, concerti, mostre ed intrattenimento, attira turisti e residenti alla riscoperta del territorio metese, della sua storia e delle sue peculiarità architettoniche, ambientali e artistiche.

Ecco il modulo d’iscrizione