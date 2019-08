Meta, sport in spiaggia: aperte iscrizioni per il torneo di calcio 2vs2 e laser tag!

Aperte le iscrizioni per l’atteso torneo di Calcio 2Vs2 sulla spiaggia di Meta. Il torneo si terrà ogni martedì e mercoledì, dalle ore 20 alle ore 23,30: le iscrizioni non hanno limiti di età, mentre verranno formate squadre maschili, femminili e miste. Nella locandina trovate tutte le informazioni.

Da martedì 6 agosto, poi, presso il Lido Resegone, sarà possibile provare il Laser Tag, gratuito per i bambini e per gli iscritti al torneo. A fine torneo, infine, è prevista una super partita di palla a volo!