META PORTONI APERTI- VI EDIZIONE- GEOGRAFIA NASCOSTA

Un parto difficile…..ma anche quest’anno siamo riusciti ad organizzare la sesta edizione di GEOGRAFIA NASCOSTA Meta portoni aperti . Un nuovo ospite : lo scrittore, giornalista e regista Tv lucano ANDREA DI CONSOLI; un vero meridionalista. Novità assoluta il concerto dello strabiliante chitarrista MIRKO GISONTE.

Ricorderemo due metesi dimenticati: SALVATORE CAFIERO, illustre meridionalista ed il musicista CAMILLO PATURZO

Sabato passeggeremo tra Vico Ruggieri, Vico Casciulli, Vico Carletta, in breve tratto di Via Caracciolo , via Metà, Vico S.M. delle Grazie e Via Rivolo.

Domenica dalla chiesa si S.Lucia attraverso Via Lamma Piazza Scarpati , Via de’ Cafiero, gradoni Alimuri , cantiere Cafiero-Malinconico termineremo ai lidi della marina di Alimuri .

Non mancate…. divertimento, poesia , paesologia, mareologia, artigianato, arte secondo la sperimentata formula

PASSAGGIO, ASSAGGIO, MESSAGGIO

Cosi presenta la manifestazione l’organizzatore GEGE’ LORENZANO nel suo post sui social.