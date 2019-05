Meta ospita “Angiè”: una serata per ricordare Angie Cafiero

Meta ricorda Angie Cafiero, compianta operatrice culturale e blogger gastronomica, in occasione del suo compleanno. Sabato 25 maggio, a partire dalle 19, la biblioteca gastronomica intitolata proprio ad Angie Cafiero ospiterà “Angiè – Tutti insieme per ricordarla”. Nel corso della manifestazione, promossa dall’associazione culturale Sfumature in Equilibrio col patrocinio del Comune di Meta, si terrà la premiazione della prima edizione di “Angiè – Scrittura umoristica tra eros e cucina”, concorso letterario nazionale rivolto a poeti italiani e stranieri.

In programma anche l’estrazione della lotteria “Angiè”: il ricavato finanzierà l’ampliamento della biblioteca gastronomica intitolata ad Angie Cafiero, prima in Campania e terza in Italia, inaugurata il 4 novembre scorso nella ex sede comunale di via Tommaso Astarita n. 50. I biglietti della lotteria possono essere ancora acquistati presso la sede dell’associazione Sfumature in Equilibrio.

«Con questa manifestazione – evidenziano gli organizzatori – intendiamo ricordare Angie Cafiero in occasione del compleanno, che ricade il 24 maggio, promuovendo le attività culturali nelle quali è stata per lungo tempo impegnata e ricreando l’atmosfera conviviale, ironica e stimolante alla quale ha abituato chi ha avuto il privilegio di conoscerla».