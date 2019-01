Meta: Open day Istituto Buonocore Fienga

Giovedì 17 gennaio 2019 a partire dalle ore 15.30 presso la sede centrale di Via Guglielmo Marconi dell’I.C.S. Buonocore Fienga di Meta, un altro strepitoso evento “La Scuola va in scena edizione 2019” vedrà protagonista gli alunni dell’I.C.S. “Buonocore Fienga” di Meta. La manifestazione darà avvio alla terza annualità di Scuola Viva e sarà parte saliente dell’Open Day. Promossa, anche, grazie al Programma Regionale “Scuola Viva” vede il coinvolgimento attivo del Comune di Meta e di Agenzie territoriali quali la Pro Loco Terra delle Sirene ed il Forum dei Giovani di Meta.

L’Open day si distingue nel territorio per l’unicità nel genere, infatti si potrà assistere ed essere convolti in un percorso/evento tra esibizioni artistiche (danza, pittura, musica), attività creative laboratoriali (ceramica, informatica, coding, visione filmati, scienze, quiz in aula 3.0, sensibilizzazione alla cittadinanza attiva, lotta al bullismo, all’inclusione, ecc..), testimonianze ex alunni (a cura del Forum dei giovani). In ogni “area didattica” i visitatori saranno parte attiva e “saranno piacevolmente e sorprendentemente meravigliati”. Tutti possono assistere.

Tante le autorità coinvolte, tra tutte spicca l’Assessore della Regione Campania Lucia Fortini ma anche il Sindaco Giuseppe Tito e gli amministratori del comune di Meta, i Presidenti delle Associazioni Territoriali, il Parroco di Meta e le Dirigenti del Liceo Grandi di Sorrento, dell’Alberghiero Viviani di Castellammare di Stabia e la “padrona di casa” DS Ester Miccolupi della Buonocore Fienga.

Programma della Manifestazione:

ore 15.30 inaugurazione pannello in ceramica sulla storia e pregi architettonici di Meta (giusto esempio di connubio tra Scuole, il Comune e la Pro Loco nonché la professionalità degli Esperti Andrea Fienga, Raffaele Mellino e l’utilizzo sapiente di risorse quali Scuola Viva, Atelier Creativo e Alternanza Scuola Lavoro);

ore 16.00 Alla presenza delle autorità e delle associazioni territoriali partner sarà presentato il fumetto "contro l'azzardo" e l'opuscolo "destinazione Meta" e sarà dato avvio alla terza annualità di Scuola Viva – progetto:

“AttivaMente – Raggiungi la Tua Meta”

C’ENTRO ANCH’IO “S.A.I. C.I. – INTERESSA

SCUOLA APERTA ED INCLUSIVA, CREATIVA E INNOVATIVA, INTERESSA – ORIENTARSI VERSO LA PROPRIA META FACENDO EMERGERE LE DIVERSE ATTITUDINI DI OGNUNO