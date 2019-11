Meta . Oggi Parole a Lungo Smarrite al Comune col Liceo Marone. Questa mattina annunciata a Piano di Sorrento durante l’assemblea di Istituto. Un evento da non perdere contro la violenza in collaborazione con l’amministrazione comunale e Nata Libera ( Sotto In allegato la locandina completa )

INTERVERRANNO:

– Il Sindaco del Comune di Meta, Rag Giuseppe Tito

– L’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Meta, Avv Angela Aiello

– Il Consigliere con delega alle Pari Opportunità del Comune di Meta, Avv Biancamaria Balzano

– La Dirigente Scolastica del Liceo “Publio Virgilio Marone” di Meta, Prof Immacolata Arpino

– La giornalista Luciana Matarese, collaboratrice di HuffPost Italia:”Gli uomini, le donne e la

violenza di genere”

– Gli alunni del Liceo “Publio Virgilio Marone” di Meta: Presentazione dei manufatti solidali

MODERA:

– La Prof Carmela Sicignano del Liceo “Publio Virgilio Marone” di Meta, Responsabile del

Progetto “ Le Radici del Futuro “

I contributi raccolti saranno devoluti a vittime di violenza di genere e a minori in difficoltàMeta presentazione artigianato solidale del Liceo Marone