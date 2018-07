Meta Musicale: American Songs sulla terrazza di Piazza Scarpati

Venerdì 27 luglio dalle ore 21:00 in Piazza Scarpati a Meta, avrà luogo la terza edizione del Meta Musicale, il salotto-concerto organizzato dall’Associazione Culturale “Sfumature in Equilibrio”, patrocinato dal Comune di Meta e inserito nel cartellone estivo Meta Summer 2018.

L’evento, che ha avuto come filo conduttore il compositore metese Camillo Paturzo nella prima edizione e “L’Operetta” e La Bella Epoque nella seconda, quest’anno si apre al panorama internazionale offrendo la panoramica terrazza di Piazza Scarpati agli artisti americani Renée Guerrero e Matthew Surapine. Renée Guerrero si è esibita in sale da concerto negli Stati Uniti, tra cui la Carnegie Hall, la Merkin Hall e le sedi in tutta Italia, mentre Matthew Surapine ha cantato in tutto il Nord America, tra cui al Metropolitan Opera e alla New York City Opera. I due musicisti saranno accompagnati dai loro studenti, giovani cantanti professionisti che viaggiano da New York al Narnia International Music Festival: Artemisia, Bryce Edwards, Quintin Harris, Rebecca Hudson, Samantha Martinez, Isabelle Pflanz e Gisella Surapine.

«Il Meta Musicale – dichiara il direttore artistico Luisa Esposito – volge quest’anno il proprio interesse alla musica internazionale e in particolare punta i riflettori su Broadway. Abbiamo costruito con questo spettacolo una sorta di continuità e gemellaggio tra la musica tradizionale e la musica internazionale. La formula del salotto-concerto, che da sempre contraddistingue il nostro evento, avrà infatti quest’anno protagonisti dal respiro estero. Professionisti e giovani talenti che stanno proseguendo gli studi ci guideranno in uno spettacolo coinvolgente».

Ad affiancare l’entusiasmo del direttore artistico Luisa Esposito e dell’Associazione Culturale “Sfumature in Equilibrio” guidata dal presidente Antonio Fienga, anche il Comune di Meta, in particolare il primo cittadino Giuseppe Tito, il consigliere con

delega a eventi e turismo, Roberto Porzio e l’assessore alla cultura Biancamaria Balzano.

«Desidero ringraziare tutti quelli che si prodigano ogni anno nel proporre e realizzare eventi nel nostro Comune al fine di rendere Meta un luogo di ritrovo per tutti i

cittadini della penisola sorrentina e un salotto in cui vengono proposti spettacoli di altissimo livello culturale. Da quando sono alla guida di questa amministrazione le estati metesi sono più ricche e vivaci come non mai e questo anche grazie a persone come il consigliere delegato Roberto Porzio e i ragazzi di Sfumature in Equilibrio» è quanto dichiara il primo cittadino Giuseppe Tito.

La suggestiva terrazza di Piazza Scarpati, affacciata sul golfo di Napoli, darà l’occasione a turisti e abitanti del posto, di trascorrere una serata all’insegna dell’arte e della cultura, entrando in diretto contatto con realtà non territoriali, diversamente dalle passate edizioni. Una scelta, quella dell’ American Songs che va a sottolineare la forte vocazione turistica della cittadina ospitante e che punta a instaurare e rafforzare i rapporti con le realtà oltreoceano.

« Questa ter za edizione del Meta Musicale – dice l’assessore Balzano – rappresenta un successo per quanti ne hanno seguito la nascita e la sua crescita, una soddisfazione che vede insieme l’associazione promotrice e l’amministrazione comunale che, fin da subito, ha sposato con entusiasmo il progetto di trasformare Piazza Scarpati in un teatro all’aperto».

A caratterizzare questa terza edizione del Meta Musicale sarà dunque la partecipazione di talenti americani, che condurranno gli ospiti in un viaggio attraverso le note di Broadway: il concerto, proprio per sottolineare il legame tra la nostra terra e gli Stati Uniti, si concluderà con i brani “Non ti scordar di me”, di Ernesto De Curtis e “Core ‘ngrato” di Cardillo e Cordiferro.

«Anche quest’estate sarà caratterizzata da tantissimi spettacoli di altissimo livello che ci accompagneranno nel corso delle settimane fino a settembre – ha dichiarato il consigliere Roberto Porzio – La terza edizione del Meta Musicale sarà uno dei momenti più attesi e di valore e per questo ho deciso di sostenere ancora una volta i ragazzi dell’associazione culturale Sfumature in Equilibrio, fatta di tanti giovani che realizzano e mettono in campo eventi che meritano di essere seguiti per l’altissimo livello artistico proposto».

L’ingresso al concerto è gratuito