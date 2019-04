META. “Giornata del Mare e della Cultura Marina”

Giovedì 11 Aprile, in occasione della “Giornata del Mare e della Cultura Marina” un grande evento di citizen science e di didattica ambientale a Meta di Sorrento (Na).

Su iniziativa del Comandante dell’Ufficio Locale Marittimo di Meta e de La Grande Onda, in collaborazione con l’I.C. Buonocore – Fienga.

La Giornata del Mare e della Cultura Marina nasce per formare nuove generazioni di cittadini consapevoli del valore che il mare riveste nella cultura e nell’economia italiana, al fine di accrescere la consapevolezza del mare quale risorsa di valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico.

La scelta della data, l’11 aprile non è casuale ma ricade nell’anniversario del tragico naufragio della super-petroliera Haven, avvenuto nel 1991 nel tratto di mare dinanzi alla città di Genova, con drammatiche conseguenze, sia in termini di vite umane sia per il disastro ecologico che ne derivò.

Ricco ed interessante il calendario di eventi proposti dagli organizzatori per la manifestazione che gode del patrocinio della Città di Meta.