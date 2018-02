Meta, domani iniziativa “Spiaggia SuperAbile”: campagna contro le barriere architettoniche

Nella giornata di domani 10 febbraio si terrà un evento molto interessante circa il problema delle barriere architettoniche. A Meta di Sorrento, infatti, si terrà “Spiaggia SuperAbile”, una campagna di sensibilizzazione per l’abbattimento delle barriere architettoniche in particolare per rendere più semplice l’accesso ai lidi della Penisola Sorrentina.

L’evento prenderà il via alle ore 16,30, al lido Marinella di Meta. Un’iniziativa nata dalla necessità di alcuni cittadini di rendere le spiagge del territorio accessibili a tutti quelli che ancora oggi non possono accedervi come vorrebbero, soltanto per un problema fisico, dai diversamente abili, passando per le persone anziane.

E’ il Comitato “La Grande Onda” a promuovere l’iniziativa in questione: “Il mare e le sue spiagge sono un bene di tutti e tutti hanno il diritto di accedervi: abbattere le barriere architettoniche ancora presenti sul nostro territorio è un dovere che impone una battaglia di civiltà e solidarietà umana”.

A sostegno dell’iniziativa tante altre associazioni, come “Sfumature in Equilibrio”, “Amici del mare”, “Sorrento Senza Barriere”, il Club Rotary P.S., il Club Lions P.S., la Casina dei Capitani di Meta, le Associazioni MareVivo, Cypraea, CTM Consorzio terra del mare Meta e tante altre.