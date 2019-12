Meta – ecco il calendario delle manifestazioni natalizie di “Natale a Meta”: dal 7 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 tanti eventi culturali, giochi in piazza e spettacoli all’insegna delle tradizioni locali. Senza dimenticare gli eventi legati ai 200 anni del Comune.Si comincia domani ai Borghi di Alberi e Casa Starita, per concludere con il concerto in sala consiliare del Trio “Nuova Armonia”.