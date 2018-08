Meta. Alberi, “Arte al Borgo – Un Borgo per l’Arte” incorniciato con la Festa Patronale di Santa Maria Assunta

Meta. E’ partito ieri sera il calendario di appuntamenti organizzato dalla Parrocchia Santa Maria delle Grazie in Alberi, Meta, in vista della festa patronale dell’Assunzione di Maria Vergine al Cielo.

Un calendario folto di eventi che si intreccia nell’affascinante frazione collinare divisa tra Vico Equense e Meta con altri appuntamenti: “Arte Al Borgo… un Borgo per l’Arte” che andrà in scena il prossimo venerdì 17 agosto dalle ore 19.30 e si comporrà anche quest’anno del tradizionale ed atteso appuntamento dell’Asta dei Prodotti Agricoli (15 agosto) e del più recente ma altrettanto partecipato Festival canoro Alberi In..Canto (16 e 19 agosto), giunto alla VI edizione.

Qui di seguito il PROGRAMMA COMPLETO DEI FESTEGGIAMENTI DELLA SANTA PATRONA

CELEBRAZIONI LITURGICHE

dal 13 al 18 Agosto

ore 18.30 S. Rosario

ore 19.00 S. Messa

Mercoledì 15 Agosto ore 11.00 e ore 19.00 S. Messa

Domenica 19 Agosto

ore 09.00 e ore 11.00 S. Messa

ore 18.00 processione (con itinerario tradizionale)

al rientro della processione S. Messa

FESTEGGIAMENTI ESTERNI

Mercoledì 15 Agosto ore 20.30

Asta dei Prodotti Tipici

Giovedì 16 Agosto ore 21.00

Alberi In…Canto (6a ed.)

Venerdì 17 Agosto ore 19.30

Arte al Borgo (musica, danza e street food) lungo la via Nuova

Sabato 18 Agosto ore 20.30

Spettacolo di Magia per piccoli e grandi

La serata prosegue con animazione musicale

Domenica 19 Agosto ore 21.30

Alberi In…Canto

Le serate nel Campetto saranno allietate dallo stand gastronomico!

Il Parroco della parrocchia Santa Maria delle Grazie in Alberi, Meta, don Emmanuel Miccio così spiega le finalità dei Festeggiamenti Esterni, fornendo ulteriori dettagli: “L’evento che andrà in scena il prossimo 17 agosto, “Arte al Borgo… un Borgo per l’Arte” s’inserisce nella cornice più ampia della Festa Patronale dell’Assunta che, animata dalla comunità alberese, si comporrà anche quest’anno del tradizionale ed atteso appuntamento dell’Asta dei Prodotti Agricoli (15/8) e del più recente ma altrettanto partecipato Festival canoro “Alberi In..Canto” (16 e 19/8), giunto alla VI edizione. Quest’anno sui è pensato di arricchire la proposta estiva con un evento che coinvolga i molteplici linguaggi dell’arte: la musica, la danza, l’arte di strada, la gastronomia ed anche la bellezza evidente della nostra “casa”.

Pertanto a quanti parteciperanno – continua il sacerdote – sarà offerto un concerto di musica classica (con qualche incursione nella tradizione napoletana e nella sinfonia moderna), eseguito dall’Ensamble Sinfonietta Orchestra e dal soprano M° Valeria Ioviero; alle suggestioni musicali si aggiungeranno le coreografie delle allieve della scuola di danza The Plunge ed il tutto sarà incorniciato dal paesaggio della nostra meravigliosa Penisola nella luce del tramonto. A questo primo momento di ascolto e raccoglimento, che inizierà alle ore 20:00 e durerà un’oretta, seguirà un secondo più disteso, in cui passeggiare lungo la via Nuova ammirando lo scenario da favola della nostra Penisola e approfittando dell’offerta street food che si sta allestendo: diverse eccellenze della nostra terra nelle loro apine offriranno spunti per tutti i palati! Per facilitare la partecipazione si è predisposto un servizio navetta gratuito che inizierà dalle ore 18:45 con punto di partenza dalla stazione di Meta.

L’evento è organizzato – conclude il Parroco – dalla Parrocchia in stretta collaborazione col Comune di Meta e vuole essere l’inizio di un’altra bella storia, per la comunità di Alberi e per quanti la renderanno viva con la partecipazione, per questo vi invitiamo e vi aspettiamo, con la speranza che di tutta questa fatica nel sognare e concretizzare il sogno alla fine ne resterà una scia di luce!”.