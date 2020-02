Meta al Covent Garden per San Valentino “Paga una cena con un bacio”

Meta. Fra le iniziative di San Valentino sulla costa di Sorrento segnaliamo il Covent Garden, locale di tendenza il venerdì un punto di riferimento per un sano divertimento fra musica , canti e balli – Per San Valentino tanti modi per festeggiare, in penisola al Covent Garden arriva L iniziativa “Paga una cena con un bacio” . La Serata Besame Mucho ideata da Roberto Porzio, consiste nel contest fotografico; scatta una foto mentre baci il tuo lui o lei durante la serata, verranno pubblicate sulla pagina del locale, la foto che riceverà più like vincerà una cena. La notte danzante è aperta a tutti single e fidanzati, con Shasa Nil e Peppe d’Aniello, dj Sasa Avallone e al piano Danilo e Paola, in fine non può mancare lui “Cupido” chissà se lancerà le frecce giuste per nuovi amori. Non vi resta che scoprirlo.