L’Associazione Marittima di Mutuo Soccorso tra Capitani – Casina dei Capitani in Meta –, come da tradizione, domani martedi 14 maggio 2019 – alle ore 18.30, nella Chiesa di Santa Teresa, attigua all’Istituto Nautico “Nino Bixio” in Piano di Sorrento, farà celebrare una “SANTA MESSA IN MEMORIA DEI MARITTIMI DEFUNTI”.

Alla celebrazione, insieme ai marittimi e loro parenti, parteciperanno Autorità Civili, Militari ed Associative dell’intero territorio compartimentale.