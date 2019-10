Mercoledì a Sorrento l’inizio dei corsi gratuiti e aperti a tutti per la formazione sociale.

Cittadinanza attiva e terzo settore, saranno questi gli argomenti dell’incontro che si terrà in sala consiliare del Comune di Sorrento, domani, mercoledì 30 ottobre dalle 15:30, organizzato dal centro Servizio per il Volontariato di Napoli e dal Tavolo di Concertazione del Piano Sociale di Zona, in partnership con avvocati e psicologi della Penisola Sorrentina. Il primo di una lunga serie di appuntamenti gratuiti, che dal mese di ottobre a quello di dicembre, coinvolgeranno tutti i comuni della Penisola Sorrentina.

Saranno presenti per i saluti istituzionali il Sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo, il Consigliere delegato Federico Cuomo, il Presidente del CDA dell’Azienda Consortile per i servizi alla persona Francesco Soldatini, il Presidente del CSV di Napoli Nicola Caprio, il Presidente del Forum Comunale dei Giovani Antonino Apreda e le autorità scolastiche.

Si comincia dalla cittadinanza attiva, declinata secondo le diverse sensibilità. “Vogliamo offrire uno spazio alle nuove organizzazioni nate sul territorio”, dichiara Michele Vitiello presidente del tavolo di concertazione, “ma anche creare uno stimolo di confronto grazie alle buone prassi di chi già opera per il sociale, sul territorio e non. Una contaminazione positiva, per diffondere i valori del volontariato e della cittadinanza attiva, ma anche per offrire le necessarie competenze normative”.

Le relazioni ed i contributi saranno portati da attivisti come Laura Cuomo de La Grande Onda, a tutela del mare e dell’accessibilità, da Nino Aversa con la sua Sorrento Hiking, che coniuga escursionismo ed inclusione sociale con la salvaguardia del territorio. Esporranno le loro attività i medici della Consulta Medica di Sorrento, l’ente presieduto dal Dr. Costantino Astarita.

Ci saranno poi associazioni nuove nate in Penisola Sorrentina, destinate alla cura e alla tutela della salute, come Core a Core della dott.ssa Cristiana Izzo, e Cure della Strada della Dott.ssa Silvana Natale, o ancora il teatro sociale di Mimmo Bencivenga. Il Presidente Antonio Ruocco porterà la voce del Rotary Club di Sorrento e si ascolteranno le osservazioni dei volontari di Sorrento Senza Traffico. Non mancherà la voce dell’avvocatura, grazie alla partnership voluta dall’Avv. Michele Gargiulo, componente del CDA della Fondazione Enrico De Nicola del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata.

“Il fulcro dell’incontro però sarà la formazione” conclude Vitiello, “grazie ai contributi del Direttore del CSV Napoli, dott.ssa Giovanna De Rosa e di Maurizio Grosso, esperto dell’ente per la consulenza, che spiegheranno le rivoluzionarie innovazioni normative della Riforma del Terzo Settore”. Appuntamenti da non perdere, per un confronto ed uno stimolo sulle maggiori tematiche sociali del nostro territorio.