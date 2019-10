MANIFESTAZIONE NATALIZIA “UN ALBERO PER TUTTI” Mercatino di Natale di Caposele (AV) e Cerimonia di accensione delle luminarie dell’Albero più alto d’Europa Caposele (AV) 30 novembre e 1 dicembre 2019

Ultimi preparativi per la VIII edizione della Cerimonia di accensione delle luminarie sull’albero di Natale più alto d’Europa, che si terrà sabato 30novembre, nel paese di sorgente ai piedi del Santuario di S. Gerardo Maiella. La manifestazione, denominata “Un Albero per tutti”, divenuta un appuntamento fisso del freddo inverno irpino, riesce a coinvolgere dai più grandi ai più piccini in un crescendo di emozioni, divertimento, allegria e solidarietà. Il bellissimo abete greco (vivo e vegeto!) sito nel centro urbano, non è un albero qualsiasi: oltre alla sua straordinaria altezza, ben 33 metri (di solito questo tipo di abete arriva ad altezze di 20/ 25 metri), esso è un albero eccezionale per quello che vuole rappresentare: Il RICORDO per chi, troppo prematuramente ha lasciato questa terra; la SPERANZA, la FORZA, la VOLONTA’ di chi lotta, per chi combatte ogni giorno contro mali ancor oggi devastanti, come il tumore.

Come gli anni precedenti, tutto il ricavato delle attività sotto l’Albero, sarà devoluto in beneficenza per la ricerca e la prevenzione del cancro.

Il Mercatino di Natale, prenderà vita alle ore 16 di sabato 30 novembre, proseguendo fino a domenica 1 dicembre, animando le strade e le piazze del paese. Previsti oltre 100 stand di piccolo artigianato, ricchi e vari: che proporranno oggetti unici ed esclusivi, per regali natalizi particolari ed originali; tantissimi stand di enogastronomia locale: si potranno degustare le “Matasse”, gli “amaretti”, la “Mnestra e pizza”, “r patan sfruculat”, la “polenta”, la “carn cu r paparol” , i prodotti del forno, tartufi, formaggi ed insaccati, le castagne, l’olio novello, i vini delle nostre terre ed altre specialità ed eccellenze legate alla tradizione della bella Irpinia. Ampio spazio verrà dedicato ai laboratori del gusto, e degli antichi mestieri. I visitatori, verranno accolti in appositi locali allestiti con antichi suppellettili ed attrezzi tramandati da generazione in generazione e potranno apprendere dalle nostre massaie, l’arte della realizzazione della pasta fatta a mano, come le Matasse, oppure l’intreccio artistico dei vimini e tante altre attività manuali.

Saranno 2 giorni ricchi di musica, con di vari gruppi musicali che si alterneranno sui tre palchi, ed i vari gruppi folcloristici itineranti, con i due più famosi e conosciuti balli della tradizione e della cultura irpina: la “Quadriglia Batticulo” di Caposele e la “Tarantella Montemaranese”, ci saranno esibizioni di ballo, tante animazioni per bambini. Proprio per questi ultimi, sarà allestito “l’Ufficio Postale di Babbo Natale”, dove i più piccini potranno scrivere e decorare la propria letterina da spedire, realizzare da se il loro regalino di Natale, oppure; giocare con Elfi e folletti e divertirsi con le tante animazioni, con i gonfiabili ed iniziative pensate per loro. Previste visite guidate, alle tante attrattive che Caposele offre: le sorgenti del Sele, i musei, le basiliche di S Gerardo Maiella e S. Lorenzo.

“Ci teniamo a sottolineare il vero scopo della manifestazione: l’importanza della prevenzione di gravi malattie! “ sottolineano gli organizzatori dell’ evento. Per questo motivo, grazie all’ Amdos Alta Irpinia e l’ANPAS Caposele, sarà possibile prenotare gratuitamente visite mediche.

Chi adora mangiare, bere e divertirsi, troverà nella città di Caposele, una bella occasione per visitare la citta dell’acqua, della solidarietà, dell’accoglienza nel puro spirito natalizio! Ingresso gratuito!

Info: unalberopertutti@pec.it

www.unalberopertutti.org Pagina Facebook: Un Albero per Tutti Caposele – cell. 3285365725