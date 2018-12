I MERCATINI DI NATALE NEL CHIOSTRO DEL HN HOTEL CONVENTO AMALFI.

Il direttore del NH Hotel Convento di Amalfi, general manager Giacomo Sarnataro concede cortese intervista agli inviati di Positanonews.

L’apertura alla città e non solo, con i mercatini nel Chiostro Monumentale Antico, è stata una idea in sintonia con l’amministrazione comunale e il Sindaco Daniele Milano. Come i turisti, anche gli amalfitani, devono poter godere e fruire di tanta bellezza architettonica, questo afferma con decisione e ponderatezza il manager.

I progetti nella testa di questo novello Masaniello, sono amore per la professione e per il territorio. Ha sistemato la Sagrestia della Chiesa, rendendola fruibile e visitabile, insieme a tutto il contesto religioso. Il bellissimo belvedere sarà riorganizzato con giardini alla maniera amalfitana con pergole e limoni e murecine, di recente acquisizione a Patrimonio Mondiale UNESCO. Ma quello che ci ha colpito è stato il progetto di voler commemorare il premio Nobel Salvatore Quasimodo a 50 anni dalla morte 1968-2018 e a 60 anni dal Nobel 1959-2018, dedicando la stanza 26 ove fu colpito da grave destino a completamento d’epoca con cimeli e libri. Incipit di un parco letterario con tutti gli altri viaggiatori del gran tour che hanno fatto la fortuna dell’hotel e della città. Il direttore è qui da solo un anno, per realizzare queste cose necessita tempo, intanto noi ci complimentiamo per quello fatto e per l’accoglienza familiare e professionale.