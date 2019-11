I Mercatini di Natale al Museo Ferroviario di Pietrarsa dal 30 novembre e chiuderà il 6 gennaio e si preannuncia già ricchissimo di appuntamenti che prevedono, oltre che i classici mercatini, anche spettacoli musicali, intrattenimento e tanto cibo delle migliori eccellenze della Campania.

Tantissime infatti le novità di questa seconda edizione come l’pertura dell’intera giornata anche nei giorni infrasettimanali e più intrattenimento per adulti e bambini (più spettacoli, maghi, farfalle danzanti luminose, guida turistica con spettacolo itinerante, danze popolari).

Quest’anno, infatti, grande spazio ai bambini con un ricco programma di animazione:

Visita la Littorina postale e scrivi la tua letterina a Santa Claus;

Il treno dei Racconti: letture animate e fiabe di Natale;

Scuola guida Treno Artico e consegna diploma di “CapoTreno Speciale di Babbo Natale”;

Incontro speciale con Babbo Natale;

Caccia al tesoro “Sulle tracce del Grinch”: il Grinch ha rubato tutti i regali e gli addobbi natalizi.

E poi ancora lo spettacolo “L’Elfo che sfidò il Natale”: (questo spettacolo avrà luogo solo nel weekend); spettacoli di magia; bolle di sapone; farfalle danzanti; danze e balli popolari e baracca dei buffoni.

Giorni e Orari di Apertura dei Mercatini:

Chiusura settimanale tutti i lunedì ad eccezione delle aperture straordinarie dei giorni 23 e 30 dicembre e 6 gennaio;

Martedì, mercoledì, giovedì e domenica dalle ore 10:00 alle ore 22:00 con uscita dei visitatori alle ore 23:00;

Venerdì e sabato dalle ore 10:00 alle ore 00:00 con uscita dei visitatori alle ore 01:00.

Costo dei biglietti

Il costo dei biglietti sarà differente in base ai giorni festivi e a quelli feriali (acquistabili in loco oppure online):

Adulti: 5,00€ nei giorni feriali, 8,00€ nei giorni festivi e/o nei giorni di un evento speciale;

Bambini (4-12 anni): 3,50€ nei giorni feriali, 5,00€ nei giorni festivi e/o nei giorni di un evento speciale;

Il giovedì dalle ore 19:30 alle ore 22:00 il biglietto costerà 8,00€ per gli adulti e 5,00€ per i bambini;

Ingresso gratuito per i bambini da 0 a 3 anni e per i diversamente abili;

Promo con Trenitalia: 2,00€ di sconto per chi giunge al museo in treno (lo sconto è valido solo il sabato e la domenica sulla tariffa “adulto festivo”.