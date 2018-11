“Mercatini di Natale al Castello” al Castello medievale di Lettere tutti i weekend dal 10 novembre al 6 gennaio

Da oggi e fino al 6 gennaio nello splendido Parco Archeologico del Castello di Lettere, castello medievale dei Monti Lattari e della valle del Sarno, si svolgerà l’evento “Natale al Castello”.

La terza edizione della manifestazione, che ormai è diventata parte integrande della tradizione natalizia del territorio, si svolgerà solo nei weekend e nei giorni festivi e, come ogni anno, sarà la meta preferita da adulti e bambini per i giochi e le degustazioni tipiche.

Il Castello di Lettere sarà allestito secondo un tradizionale Mercatino di Natale, con percorsi di chioschetti mobili, tipo casette di Natale, nelle quali Hobbisti, Artigiani, Maestri dell’Arte del Presepe Napoletano, Produttori e Aziende Agricole, presenteranno e proporranno le loro “Creazioni”. Non mancheranno gli itinerari di Food con piatti e dolci tipici del territorio e della tradizione Natalizia.

Grande importanza è stata riservata ai bambini con l’allestimento della Casetta di Babbo Natale, addobbata e curata nei minimi particolari. I bambini saranno accolti dagli Elfi ed invitati a scrivere la letterina che potranno consegnare direttamente a Babbo Natale con la possibilità di fare anche una foto ricordo. Non mancheranno le sfavillanti Luci d’Artista, spettacoli di Artisti di Strada e la tradizionale musica natalizia.

Per il mese di novembre l’Amministrazione Comunale di Lettere, promotrice dell’iniziativa “Natale al Castello”, in collaborazione con la Pro Loco Cittadina, ha previsto due iniziative principali. Nei primi due week-end del 10-11 e del 17-18 Novembre sì potrà degustare il famoso Vino Novello di Lettere, un vino giovane che ha riposato poco nelle botti, ma che riserva sorprese olfattive e gustative grazie al suo intenso sapore.

La seconda iniziativa, in virtù del protocollo d’intesa sottoscritto con il Parco Archeologico di Pompei, prevede invece la visita del Museo Medievale in allestimento presso la Torre del Grano; nel “Mastio” si potrà ammirare un Presepe Artistico unico nel suo genere, forgiato interamente a mano.

Il costo dell’ingresso al castello è di 3 euro a persona per gli adulti mentre è gratis per i bambini dagli 0 ai 10 anni e per i diversamente abili.