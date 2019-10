Meeting della salute e delle buone prassi alimentari

L’Università della cucina mediterranea in collaborazione con il centro polispecialistico di Piano Janus e la Cypreae associazione culturale, mercoledi 16 ottobre 2019, alle ore 18.00, presso la sala Janus, vicino alla Farmacia Palagiano , in via san Segio 1, incontrerà il prof Mirco Bindi, per parlare di IL CIBO SIA LA TUA MEDICINA.

“Questo è un manuale di sopravvivenza scritto da un oncologo che ha sperimentato su se stesso la validità dell’alimentazione vegetale, integrale senza sale. La vitalità e la salute sono state recuperate grazie al cibo, all’attività fisica, alla meditazione e ai periodi monastici nel Tempio di Thamkrabok in Tailandia. Le conoscenze oncologiche acquisite in 35 anni di lavoro nel Policlinico di Siena si sono arricchite della scienza del Cibo e della Epigenetica. Se si conosce la causa di una malattia, si risolve il problema altrimenti si brancola nel buio e si combatte una guerra cieca”.

Questo libro è stato scritto con la collaborazione di Vincenzo Califano, che interverrà con Michelina Ruocco e Corvino, Rossella Gargiulo e Cecilia Coppola e Francesco Palagiano.