Maurizio De Giovanni a Sorrento

Sabato 8 febbraio alle 18.30 teatro Tasso .Con il Patrocinio del Comune di Sorrento, il Rotary Club ha organizzato la presentazione dell’ultimo libro dello scrittore Maurizio de Giovanni – “Nozze” per i bastardi di Pizzofalcone – con la presenza dell’autore e la partecipazione straordinaria di Marco

Zurzolo e Marianita Carfora che renderanno la presentazione stessa particolarmente innovativa ed accattivante.

Scrittore napoletano, ma da sempre fortemente legato al territorio della Penisola Sorrentina, ha raggiunto la fama con i romanzi che hanno come protagonista il commissario Ricciardi, ambientati nella Napoli degli anni trenta.

Con i “Bastardi di Pizzofalcone” ha dato inizio ad un nuovo ciclo contemporaneo, che segue le vicende di una squadra investigativa partenopea, diventato poi una serie televisiva

per Rai 1.

I suoi libri sono tradotti in tutto il mondo.

Visceralmente legato alla squadra di calcio della sua città, di cui è tifoso, Maurizio de Giovanni è anche autore di opere teatrali.