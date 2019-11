Matera. Il Presepe Vivente nei Sassi

Matera, al via la decima edizione del “Presepe vivente nei Sassi” che attira ogni anno migliaia di persone.

L’evento sarà presentato alla stampa il 6 dicembre pomeriggio alla Chiesa Cristo flagellato nell’ex ospedale di San Rocco e rientra nel cartellone di eventi “Vivi la Magia del Natale della città di Matera”.ì

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Matera Convention Bureau ed ha la particolarità che i momenti della natività si svolgeranno all’interno della suggestiva cornice dei Sassi che ai più si presenta come un vero e proprio presepe.

Il “Presepe nei Sassi di Matera” è in programma il 7-8 dicembre e poi ancora il 14-15, 21-22, 27-28-29, in forma di rappresentazione sacra teatrale. Il tema di quest’anno è “Tutto in quell’istante”.

Gli artisti coinvolti nell’evento sono tutti professionisti che metteranno in scena la Natività di Gesù. Saranno ricreate le scene dell’Annunciazione, della Visitazione, del Mercato, del Sinedrio, della Natività e della Corte di Erode.

In parallelo si terrà la terza edizione della Mostra dei presepi d’Italia, dedicata all’arte presepiale leccese e al presepe di sabbia di Jesolo dell’artista veneto Giovanni Casellato. La mostra si terrà dal 7 dicembre al 6 gennaio.