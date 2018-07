MASTER CLASS DI SASSOFONO MAESTRO MIMMO MALANDRA

MIMMO MALANDRA

Si diploma in sassofono al Conservatorio di Musica “Luisa D’Annunzio”. Ha frequentato corsi alto perfezionamento e master-class con: Claude Delangle, docente di sassofono del Conservatorio Superiore di musica di Parigi, Eugéne Rousseau, docente dell’Università del Minnesota, Jean Yves Fourmeau docente presso CRR de CERGY-PONTOISE, Arno Bornkamp, docente presso il Conservatorio di Amsterdam, Francisco Martinez, docente di sassofono del Conservatorio Teresa Berganza (Spagna), Gaetano di Bacco, Fabrizio Paoletti, Enzo Filippetti e Giuseppe Berardini, del prestigioso “Quartetto di sassofoni Accademia”. Frequenta corsi di alto perfezionamento con i docenti di sassofono del Conservatorio Superiore di Oviedo (Spagna) e del Mannheim at Musikhochschule Kammermusiksaal (Germania). Si perfeziona presso l’Accademia superiore “Città della musica e del teatro”, per la direzione artistica di Franco Mezzena e presso l’Accademia italiana del flauto di Roma, seguito da Jean-Yves Fourmeau. Partecipa a due edizioni del Campus Europeo del sassofono (CLAUDE DELANGLE -QUARTETTO DI SASSOFONI ACCADEMIA). Ha effettuato concerti in molteplici formazioni dal duo con il pianoforte, con l’organo a gruppi da camera come solista, in ensemble di sassofoni e ha collaborato con diverse orchestre sinfoniche tra le quali: l’Orchestra Sinfonica internazionale giovanile Fedele Fenaroli, l’Orchestra Sinfonica del Teatro Maruccino, l’Orchestra Sinfonica Europea Ars Musica, Artisti della Settimana Mozartiana, l’Orchestra Sinfonica Gabriele D’Annunzio, I Solisti del Teatro Marrucino, La Società Aquilana dei Concerti B. Barattelli, la Big Band F. Fenaroli, i Solisti Aquilani e la Pop Band del Conservatorio Luisa D’Annunzio, diretta da Angelo Valori. Suona nell’orchestra della compagnia teatrale “Il Canovaccio” Collabora con i seguenti direttori d’orchestra: Donato Renzetti , Claudio Desderi, Piero Romano, Antonio Cericola, Pasquale Veleno, Angelo Valori e Antonio Ciacca. Ha collaborato con l’artista brasiliano Emanuel Dimas de Melo Pimenta, considerato da John Cage, Merce Cunningham e Ornette Coleman, uno dei maggiori artisti contemporanei. Ha collaborato con il pianista Antonio Ciacca (direttore didattico del Jazz at Lincoln Center di New York) e con la Juillard School di New York in un progetto internazionale tra enti artistici, per la promozione della musica contemporanea; con Antonello Neri e con I Solisti Aquilani per la prima assoluta di “Notturni per L’Aquila”, importante concerto per il primo anniversario del terremoto città di L’Aquila, opera commissionata dalla Società Aquilana dei Concerti B. Barattelli. Collabora con varie associazioni: Associazione Abruzzese Amici della Musica, Estate Musicale Frentana, Kavatik Ensemble, A.C.A.M., Associazione Arma Aeronautica, Istituto Italiano di Cultura di Atene, Centro studi per la musica antica G. D’Annunzio, Istituto di Alta Cultura Conservatorio L. D’Annunzio, Association des amis des morgue de Morges et sa region (Svizzera)… Vincitore del prestigioso e storico concorso AMA CALABRIA; ospite alla serata finale della Master Class di clarinetto tenuta da Fabrizio Meloni, primo clarinetto del Teatro alla Scala di Milano. Partecipa a tre edizioni degli INTERNATIONAL MEETING OF SAX in Nova Gorica, Slovenia, tenute da maestri sassofonisti del ” Quartetto di sassofoni Accademia”. Vincitore del Premio Kavatik “Carla Fallagrassa”, concorso dedicato alla musica contemporanea con l’interpretazione di una composizione inedita a lui dedicata; II° premio al concorso per giovani sassofonisti organizzato da Kulturni Dom di Nuova Gorica, Slovenia. E’ docente di sassofono presso l’Accademia dei Templi di Chieti e presso ACJO Associazione Culturale Jazz On, Corsi Pre Accademici in convenzione con il Conservatorio di Musica “Alfredo Casella” – L’Aquila. Di grande rilievo è l’attuale collaborazione con i maggiori compositori italiani contemporanei quali: Ennio Morricone, Sergio Rendine, Marco Tutino, Marco Betta e Lorenzo Ferrero, per uno speciale lavoro discografico prodotto dal Teatro Fedele Fenaroli e dall’Associazione Estate Musicale Frentana, contenente un corpus di prime assolute mondiali per sassofono, molte delle quali a lui dedicate. Ha realizzato incisioni discografiche live per la produzione artistica ed esecutiva della Kavatik Ensemble Nel febbraio 2011 ha tenuto una tourne di concerti nella “Philippos Nakas concert hall” di Atene, evento organizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Atene per la stagione concertistica 2010-2011 del conservatorio. Nella stessa sede ha tenuto una Master class di sassofono in qualità di docente alla quale hanno partecipato numerosi studenti provenienti anche da altri conservatori ellenici. Nel dicembre 2011 ha tenuto una tourneé di concerti nella “Église de Saint François de Sales” di Ville de Moregs in Svizzera per la III° edizione del “Festival International d’Orgue” evento organizzato in collaborazione con l’Association des amis des Morges et sa region. E’ fondatore del Quartetto di sassofoni “SaxSophia”, per il quale hanno scritto composizioni inedite: Germano Mazzocchetti premio ETI Gli Olimpici – Oscar del Teatro è premiato come miglior autore di musiche di scena, Andrea Morricone figlio d’arte del premio Oscar Ennio Morricone e Dinos Costantinides Director of the Louisiana Sinfonietta Louisiana State University Baton Rouge U.S.A. (prime esecuzioni assolute). E’ endorser della SELMER PARIS, Vandoren Paris e Gonzalez Reeds Argentina, Suona con sassofoni SELMER ance VANDOREN E GONZALEZ JAZZ Special thanks to: HENRY SELMER PARIS, VANDOREN ,GONZALEZ REEDS Mimmo Malandra plays saxophones Henry Selmer Paris.

Novosax Greats composers for Mimmo CD con Mimmo Malandra Sterling Records, Stockholm, 2017 Numero di catalogo discografico CDA1817

Descrizione: Tre anni di lavoro per questo disco che ha come protagonista il sassofono in quanto strumento moderno. Uno strumento che copre riguardo alla letteratura musicale per esso prodotta, tutto il Novecento, comprendendo in pieno i nuovi linguaggi compositivi e stimolando, quindi, la creatività di molti compositori, come i moltissimi che hanno aderito con entusiasmo a questo progetto. Si tratta di premi Oscar come Ennio Morrico… continua a leggere Elenco brani 1. Sergio Rendine (b. 1954) Cantus 5.40 Sergio Rendine, organ 2. Luis Bacalov (b. 1933) Tanghitudes 4 4’09 3. Lorenzo Ferrero (b. 1951) Country life 7.34 4. Cecilia Chailly (b. 1960) Il mio lago 4.40 5. Marco Tutino (b. 1954) The game is soft 6.07 6. Giovanni D’Aquila (b. 1966) Zona 167 4.42 7. Marco Betta (b. 1964) Canto dell’Alba for sax soprano, sax alto and piano 7.22 Gaetano Di Bacco, alto saxophone 8. Ennio Morricone (b. 1928) Notturno e passacaglia 6.27 9. Nicola Piovani (b. 1946) La melodia sospesa 2.45 10. Giovanni Sollima (b. 1962) Spasimo fragments 7.16