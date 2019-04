MASSA LUBRENSE. VIA CRUCIS VIVENTE VIDEO E FOTO STARACE

Che spettacolo ieri sera a San Francesco a Massa lubrense per la via crucis orgnizzata in collaborazione fra la parrocchia di S. Andrea apostolo di Marciano , confraternita Morte ed Orazione, Arciconfraternita SS. Rosario detta “La terra “,Confraternita di Sant’Antonio , Ordine terziario Francescano Marina della Lobra, Ordine terziario di S. Francesco di Paola , in uno scenario meraviglioso e suggestivo Massa lubrense da inizio al suo cammino verso la santa Pasqua, Grazie a tutti.

le foto di Gaetano Starace : https://www.facebook.com/staracegaetano/media_set?set=a.2512892272063967&type=3